Зинченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией

Украинский защитник Александр Зинченко отреагировал на безумную победу национальной сборной Украины над Исландией в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

После матча Александр запостил в stories на своей странице в Instagram публикацию УАФ, где без слов отреагировал на победу «сине-желтых»: «💪🏻💪🏻💪🏻», – поздравил игроков Зинченко.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.