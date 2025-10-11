Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 20:33 |
0

Зинченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией

Александр Зинченко поздравил футболистов национальной команды

Зинченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко отреагировал на безумную победу национальной сборной Украины над Исландией в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

После матча Александр запостил в stories на своей странице в Instagram публикацию УАФ, где без слов отреагировал на победу «сине-желтых»: «💪🏻💪🏻💪🏻», – поздравил игроков Зинченко.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.

Александр Зинченко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
