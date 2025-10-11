Зинченко отреагировал на безумную победу Украины над Исландией
Александр Зинченко поздравил футболистов национальной команды
Украинский защитник Александр Зинченко отреагировал на безумную победу национальной сборной Украины над Исландией в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.
После матча Александр запостил в stories на своей странице в Instagram публикацию УАФ, где без слов отреагировал на победу «сине-желтых»: «💪🏻💪🏻💪🏻», – поздравил игроков Зинченко.
После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Исландия, где «сине-желтые» отгрузили сопернику 5 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике