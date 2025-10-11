Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
Чемпионат мира
11 октября 2025, 19:18
1031
0

Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне

Виктор Хлус раскритиковал Ефима Коноплю за первый пропущенный мяч сборной Украины

Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус оценил эпизод в матче сборной Украины против Исландии, после которого подопечные Сергея Реброва пропустили первый мяч.

По итогам встречи победу оформила сборная Украины, обыграв соперника со счетом 5:3.

«Там был целый комплекс ошибок. Вот Конопля – защитник, который играет на высоком уровне, имеет опыт выступлений в еврокубках, на тренировках противостоит техничным бразильцам, а тут встречает соперника на прямых ногах. Это недопустимо не только на таком уровне, но вообще. Ведь достаточно просто прокинуть мяч – и защитник проигрывает единоборство.

Как нападающий, я это прекрасно знаю. В таких ситуациях защитники стараются вытеснить атакующего игрока в центр, откуда из-за скопления футболистов нанести прицельный удар гораздо сложнее. А Конопля позволил Эллерсону выйти с Трубиным один на один.

Трубин, конечно, должен был исправлять ошибку защитника. Голы в ближний угол всегда на совести вратаря», – сказал Хлус.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виктор Хлус Ефим Конопля
Андрей Витренко Источник: Футбол 24
