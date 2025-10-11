Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
Виктор Хлус раскритиковал Ефима Коноплю за первый пропущенный мяч сборной Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус оценил эпизод в матче сборной Украины против Исландии, после которого подопечные Сергея Реброва пропустили первый мяч.
По итогам встречи победу оформила сборная Украины, обыграв соперника со счетом 5:3.
«Там был целый комплекс ошибок. Вот Конопля – защитник, который играет на высоком уровне, имеет опыт выступлений в еврокубках, на тренировках противостоит техничным бразильцам, а тут встречает соперника на прямых ногах. Это недопустимо не только на таком уровне, но вообще. Ведь достаточно просто прокинуть мяч – и защитник проигрывает единоборство.
Как нападающий, я это прекрасно знаю. В таких ситуациях защитники стараются вытеснить атакующего игрока в центр, откуда из-за скопления футболистов нанести прицельный удар гораздо сложнее. А Конопля позволил Эллерсону выйти с Трубиным один на один.
Трубин, конечно, должен был исправлять ошибку защитника. Голы в ближний угол всегда на совести вратаря», – сказал Хлус.
