Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 19:20 | Обновлено 11 октября 2025, 19:30
330
0

Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины

Команды сыграют в Кубке, а затем в чемпионате Украины

11 октября 2025, 19:20 | Обновлено 11 октября 2025, 19:30
330
0
Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины
ФК Шахтер

По информации Суспильне Спорт, матч 1/8 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 28 октября, начало в 17:00.

А сразу после этого исторические соперники встретятся в рамках чемпионата Украины. УПЛ уже утвердила календарь 11-го тура, в котором команда Арды Турана примет киевлян 2 ноября, встреча начнется в 18:00.

Это будут перввые матчи соперников между собой с мая этого года, когда Шахтер завоевал Кубок Украины.

В таблице УПЛ нынешнего сезона Шахтер лидирует, опережая Динамо на 1 пункт.

По теме:
Станут звездами. В Шахтере назвали своих самых перспективных игроков
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Футбол | 11 октября 2025, 13:11 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»

Экс-футболист киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие голкипера Андрея Лунина

Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.10.2025, 18:21
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Теннис | 11.10.2025, 16:11
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем