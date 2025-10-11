Два топ-матча. Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в Кубке Украины
Команды сыграют в Кубке, а затем в чемпионате Украины
По информации Суспильне Спорт, матч 1/8 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 28 октября, начало в 17:00.
А сразу после этого исторические соперники встретятся в рамках чемпионата Украины. УПЛ уже утвердила календарь 11-го тура, в котором команда Арды Турана примет киевлян 2 ноября, встреча начнется в 18:00.
Это будут перввые матчи соперников между собой с мая этого года, когда Шахтер завоевал Кубок Украины.
В таблице УПЛ нынешнего сезона Шахтер лидирует, опережая Динамо на 1 пункт.
