Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 15:34
Игрок Ливерпуля покинул расположение сборной Франции. Ему нашли замену

Ибраима Конате из-за травмы пропустит матч с Исландией

Игрок Ливерпуля покинул расположение сборной Франции. Ему нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

26-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате покинул расположение сборной Франции после победного матча против Азербайджана в квалификации чемпионата мира (3:0).

Причиной отъезда футболиста стало повреждение, полученное Конате в игре чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:2). Из-за проблем с бедром защитник провел встречу с Азербайджаном на скамейке запасных.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, на место Конате в срочном порядке был вызван защитник «Марселя» Бенжамен Павар.

Уже 13 октября французская сборная проведет четвертый матч квалификации. Подопечные Дидье Дешама сыграют на выезде против сборной Исландии, начало встречи – в 21:45.

Ибраима Конате сборная Франции по футболу травма ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу Бенжамен Павар
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
