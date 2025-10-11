Игрок Ливерпуля покинул расположение сборной Франции. Ему нашли замену
Ибраима Конате из-за травмы пропустит матч с Исландией
26-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате покинул расположение сборной Франции после победного матча против Азербайджана в квалификации чемпионата мира (3:0).
Причиной отъезда футболиста стало повреждение, полученное Конате в игре чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:2). Из-за проблем с бедром защитник провел встречу с Азербайджаном на скамейке запасных.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, на место Конате в срочном порядке был вызван защитник «Марселя» Бенжамен Павар.
Уже 13 октября французская сборная проведет четвертый матч квалификации. Подопечные Дидье Дешама сыграют на выезде против сборной Исландии, начало встречи – в 21:45.
