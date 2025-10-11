Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куоч Исландии – о сборной Украины: «Вы сами все видели. Как это возможно?»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 19:20 | Обновлено 11 октября 2025, 19:28
Куоч Исландии – о сборной Украины: «Вы сами все видели. Как это возможно?»

Гуннлаугссон – о матче с Украиной

Куоч Исландии – о сборной Украины: «Вы сами все видели. Как это возможно?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о реализации моментов футболистами сборной Украины во вчерашнем матче.

«Иногда случаются такие вещи, которые очень трудно объяснить. Вы же сами все видели – каждый удар футболистов сборной Украины по воротам – это гол. Как такое возможно? Но мы показывали динамичный и быстрый футбол против действительно хорошей команды.

Вы смогли увидеть характер наших ребят, когда мы вернулись в игру после 1:3», – сказал Гуннлаугссон.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в начале матча
Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон
Дмитрий Олейник Источник: fotbolti.net
