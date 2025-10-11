Куоч Исландии – о сборной Украины: «Вы сами все видели. Как это возможно?»

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о реализации моментов футболистами сборной Украины во вчерашнем матче.

«Иногда случаются такие вещи, которые очень трудно объяснить. Вы же сами все видели – каждый удар футболистов сборной Украины по воротам – это гол. Как такое возможно? Но мы показывали динамичный и быстрый футбол против действительно хорошей команды.

Вы смогли увидеть характер наших ребят, когда мы вернулись в игру после 1:3», – сказал Гуннлаугссон.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.