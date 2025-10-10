ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Ла Лиги объявил имя нового главного тренера

Овьедо официально объявил о назначении Луиса Мигеля Карриона на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации испанский наставник подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. О финансовых аспектах личного соглашения наставника никакой информации нет.

Отчетный приход в Реал Овьедо – второй в карьере для 46-летнего специалиста. Ранее Каррион уже возглавлял Овьедо в период с сентября 2023 года по июнь 2024-го, во главе которых провел 42 матча: 20 побед, 11 поражений и 11 матчей завершились вничью.

После 8 туров клуб находится на 17 строчке Ла Лиги, имея в своем активе шесть турнирных баллов