Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Ла Лиги объявил имя нового главного тренера
Испания
10 октября 2025, 11:16 | Обновлено 10 октября 2025, 11:21
496
1

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Ла Лиги объявил имя нового главного тренера

Луис Мигель Каррион возглавил Овьедо

10 октября 2025, 11:16 | Обновлено 10 октября 2025, 11:21
496
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Ла Лиги объявил имя нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Мигель Каррион

Овьедо официально объявил о назначении Луиса Мигеля Карриона на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации испанский наставник подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. О финансовых аспектах личного соглашения наставника никакой информации нет.

Отчетный приход в Реал Овьедо – второй в карьере для 46-летнего специалиста. Ранее Каррион уже возглавлял Овьедо в период с сентября 2023 года по июнь 2024-го, во главе которых провел 42 матча: 20 побед, 11 поражений и 11 матчей завершились вничью.

После 8 туров клуб находится на 17 строчке Ла Лиги, имея в своем активе шесть турнирных баллов

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча
Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала
ФОТО. Ямаль зарабатывает в сотни раз больше, чем Месси и Роналду
Овьедо назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Овьедо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10 октября 2025, 07:04 2
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира

Анатолий ищет новый вызов

Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 10 октября 2025, 10:30 5
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров может рассчитывать на 23 футболиста

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Футбол | 10.10.2025, 09:45
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Алонсо составил список из 5 футболистов, которым не место в Реале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chehcr7rm
Яке дно пише заголовок кацапською, а потім передивиться на мову?
Ответить
0
Популярные новости
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 6
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем