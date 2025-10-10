Ребров провел беседу с игроками сборной Украины. Приняли совместное решение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии.

«Посмотрим, как будет играть соперник. Не считаю, что Исландия не играет на мяче, с новым тренером они больше контролируют мяч, начинают атаки за счет не только длинных передач. Мы должны быть готовы к этому. Считаю, с нашей стороны важно продемонстрировать более агрессивную игру по сравнению с последним матчем – против Азербайджана. Показать, что мы хотим выиграть эту игру.

Я уверен в ребятах. Мы разговаривали, и я вижу, что они хотят реабилитироваться в двух ближайших матчах. Поэтому надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины», – отметил Ребров.