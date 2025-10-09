Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы забили чистый мяч, но судья не засчитал»
Украина. Первая лига
Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог матча с «Ингульцом»

Александр Чижевский

В матче десятого тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 0:2 уступил «Ингульцу». Результат поединка прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Не удалось забить еще один мяч, чтобы получить одно очко. Что удалось? Второй тайм – то что хочется видеть в плане игры. Забили мяч. Контроль был больше на стороне Ингульца, но считаю, что мы не заслуживали поражения. Смотрели повтор, когда третий мяч забили. По мне чистый мяч, но судья не засчитал. Это уже история, уже в архив пошло. Главное, что мы двигаемся в правильном направлении и будем готовиться к следующим играм. По накалу – люди на стадионе получили удовольствие от игры с одной и другой стороны.

Пропустили три мяча? Однозначно, нельзя так играть в обороне при стандартных положениях. Особенно третий мяч, это вообще в голову не укладывается. Вбрасывают аут и за шиворот получаем. Жаль, но что имеем, то имеем. Надо проанализировать и готовиться. Дальше у нас две домашние игры где нужно по максимуму брать очки.

Есть ли задача выйти в УПЛ? Президент клуба не объявлял, но мы всегда ставим перед собой высокие цели», – сказал Александр Чижевский.

Василий Кобин Александр Чижевский чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Ингулец Агробизнес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
