Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон принял решение о будущем Миколенко в клубе
Англия
10 октября 2025, 03:27 |
82
0

Эвертон принял решение о будущем Миколенко в клубе

Клуб планирует продлить контракт с фулбеком

10 октября 2025, 03:27 |
82
0
Эвертон принял решение о будущем Миколенко в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Представитель АПЛ принял решение о будущем украинского фулбека Виталия Миколенко в клубе.

По информации TeamTalk, «Эвертон» заинтересован в продлении контракта с Виталием Миколенко. Его контракт истекает следующим летом, и для него готовится новое соглашение на улучшенных условиях.

В этом сезоне на счету Миколенко шесть матчей – но без результативных действий.

Ранее сообщалось, что к Миколенко прошлым летом большой интерес проявлял топовый клуб Итальянской Серии А «Интер», однако ливерпульцы в итоге отказались продавать украинского фулбека и решили сохранить его в команде.

По теме:
Турки Аль-Шейх сообщил неожиданные новости о будущем Манчестер Юнайтед
ФОТО. Коул Палмер запатентовал бренд Cold Palmer. Что это значит для него?
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Виталий Миколенко Английская Премьер-лига продление контракта Эвертон чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: TeamTalk
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09 октября 2025, 06:05 1
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09 октября 2025, 20:05 15
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Футбол | 10.10.2025, 03:02
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем