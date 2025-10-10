Эвертон принял решение о будущем Миколенко в клубе
Клуб планирует продлить контракт с фулбеком
Представитель АПЛ принял решение о будущем украинского фулбека Виталия Миколенко в клубе.
По информации TeamTalk, «Эвертон» заинтересован в продлении контракта с Виталием Миколенко. Его контракт истекает следующим летом, и для него готовится новое соглашение на улучшенных условиях.
В этом сезоне на счету Миколенко шесть матчей – но без результативных действий.
Ранее сообщалось, что к Миколенко прошлым летом большой интерес проявлял топовый клуб Итальянской Серии А «Интер», однако ливерпульцы в итоге отказались продавать украинского фулбека и решили сохранить его в команде.
