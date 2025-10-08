Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
Другие новости
08 октября 2025, 06:25 |
893
2

ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде

Ева поделилась новой публикацей в своем Instagram

08 октября 2025, 06:25 |
893
2 Comments
ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
Instagram. Ева Лис

Ева Лис, которая родилась в Киеве и в три года с семьей переехала в Германию, посетила Октоберфест в Мюнхене.

23-летняя теннисистка поделилась новой публикацией в своем Instagram в огненном наряде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Без тебя я этой ночью не усну», – подписала пост Ева фразой с популярной немецкой песни Ohne dich группы Münchener Freiheit.

Последним турниров Евы был тысячник в Пекине, где она добралась до четвертьфинала и уступила Коко Гауфф.

ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде

По теме:
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
Экс-звезда Баварии и Ман Сити устроил драку с фанатом во время праздника
ФОТО. Анти-Халеп. Бывшая 46-я ракетка увеличила грудь и вернулась в теннис
Октоберфест Ева Лис пиво фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07 октября 2025, 11:29 6
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»

Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко

Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07 октября 2025, 20:05 13
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ

Поединки на вылет «сине-желтые» начинают против грозного по имени оппонента

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 07.10.2025, 23:42
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн
Теннис | 07.10.2025, 22:57
Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн
Алькарас и другие звезды. Детали: на AO-2026 любители поборются за A$1 млн
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07.10.2025, 15:03
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
captain2009
Так зване Лисенятко стало новою улюбленицею дописувачів сайту тому, що має українське коріння. Я уявляю собі коменти, якби Марта або Даяна опубліковали б подібні фотки з пивом. Цікаво, що напишуть про Лисенятка ))) чи "эта другое"? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем