ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде
Ева поделилась новой публикацей в своем Instagram
Ева Лис, которая родилась в Киеве и в три года с семьей переехала в Германию, посетила Октоберфест в Мюнхене.
23-летняя теннисистка поделилась новой публикацией в своем Instagram в огненном наряде.
«Без тебя я этой ночью не усну», – подписала пост Ева фразой с популярной немецкой песни Ohne dich группы Münchener Freiheit.
Последним турниров Евы был тысячник в Пекине, где она добралась до четвертьфинала и уступила Коко Гауфф.
