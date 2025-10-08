ФОТО. Уроженка Киева Ева Лис выпила пиво на Октоберфест в огненном наряде

Ева Лис, которая родилась в Киеве и в три года с семьей переехала в Германию, посетила Октоберфест в Мюнхене.

23-летняя теннисистка поделилась новой публикацией в своем Instagram в огненном наряде.

«Без тебя я этой ночью не усну», – подписала пост Ева фразой с популярной немецкой песни Ohne dich группы Münchener Freiheit.

Последним турниров Евы был тысячник в Пекине, где она добралась до четвертьфинала и уступила Коко Гауфф.

