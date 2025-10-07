ВИДЕО. Украина U-20 провела тренировку накануне игры с испанцами на ЧМ

Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне матча молодежного чемпионата мира 2025.

7 октября в 22:30 в чилийском Вальпараисо в 1/8 финала сыграют Украина U-20 и Испания U-20.

Ранее сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы B.

Испанская команда получила 4 очка из 9 возможных и заняла третье место в группе C.

Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР

ВІДЕО. Україна U-20 провела тренування напередодні гри з іспанцями на ЧС