Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украина U-20 провела тренировку накануне игры с испанцами на ЧМ
Молодежные турниры
07 октября 2025, 00:23 | Обновлено 07 октября 2025, 00:27
51
0

Матч 1/8 финала пройдет вечером 7 октября в чилийском Вальпараисо

УАФ

Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне матча молодежного чемпионата мира 2025.

7 октября в 22:30 в чилийском Вальпараисо в 1/8 финала сыграют Украина U-20 и Испания U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы B.

Испанская команда получила 4 очка из 9 возможных и заняла третье место в группе C.

Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР

ВІДЕО. Україна U-20 провела тренування напередодні гри з іспанцями на ЧС

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Текстовая трансляция матча
Эксперт объяснил, почему сборная Украины на ЧМ может обыграть испанцев
Сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания тренировка видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
