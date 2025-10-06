Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Егор Ярмолюк прибыл в расположение команды
В ряды сборной Украины по футболу прибыл еще один футболист.
В расположение главной команды страны приехал украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Во вчерашнем матче английского чемпионата Ярмолюк был вынужден досрочно покинуть поле из-за полученной травмы.
Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.
