Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Англия
06 октября 2025, 21:31 | Обновлено 06 октября 2025, 21:39
820
1

Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины

Егор Ярмолюк прибыл в расположение команды

06 октября 2025, 21:31 | Обновлено 06 октября 2025, 21:39
820
1 Comments
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В ряды сборной Украины по футболу прибыл еще один футболист.

В расположение главной команды страны приехал украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Во вчерашнем матче английского чемпионата Ярмолюк был вынужден досрочно покинуть поле из-за полученной травмы.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

ВИДЕО. Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины

По теме:
Стал известен порядок распределения премиальных для игроков сборной Украины
ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины
видео сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина Украина - Азербайджан Егор Ярмолюк Брентфорд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 октября 2025, 20:37 4
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06 октября 2025, 06:47 19
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Футбол | 06.10.2025, 20:17
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бокс | 06.10.2025, 05:40
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Футбол | 06.10.2025, 13:22
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Кто нибудь мне пояснит, почему на этом сайте Украина зверская?!
Ответить
0
Популярные новости
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 2
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем