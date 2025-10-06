Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо и Шахтер поспорят с Аталантой за киприота из академии Омонии
Украина. Премьер лига
Динамо и Шахтер поспорят с Аталантой за киприота из академии Омонии

17-летний Владимирос Савва интересен отечественным грандам и клубу из Бергамо

Молодой вингер кипрской «Омонии» U-19 Владимирос Савва может покинуть клуб и продолжить свою карьеру либо в Украине, либо в Италии.

По информации THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST, интерес к подписанию хавбека проявляют «Динамо», «Шахтер», а также «Аталанта».

В апреле нынешнего года 17-летний Савва был признан лучшим игроком Кубка Сицилии.

Савва родился на Кипре в городе Пафос, однако имеет украинские корни, что в теории делает возможным его выступления за национальную сборную Украины.

Пока Савва был заигран за сборные Кипра U-16 (7 матчей) и U-17 (8 матчей, 1 гол).

В мае следующего года вингер отпразднует совершеннолетие.

Омония Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы УПЛ Аталанта трансферы Серии A
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
