Динамо и Шахтер поспорят с Аталантой за киприота из академии Омонии

Молодой вингер кипрской «Омонии» U-19 Владимирос Савва может покинуть клуб и продолжить свою карьеру либо в Украине, либо в Италии.

По информации THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST, интерес к подписанию хавбека проявляют «Динамо», «Шахтер», а также «Аталанта».

В апреле нынешнего года 17-летний Савва был признан лучшим игроком Кубка Сицилии.

Савва родился на Кипре в городе Пафос, однако имеет украинские корни, что в теории делает возможным его выступления за национальную сборную Украины.

Пока Савва был заигран за сборные Кипра U-16 (7 матчей) и U-17 (8 матчей, 1 гол).

В мае следующего года вингер отпразднует совершеннолетие.