Динамо и Шахтер поспорят с Аталантой за киприота из академии Омонии
17-летний Владимирос Савва интересен отечественным грандам и клубу из Бергамо
Молодой вингер кипрской «Омонии» U-19 Владимирос Савва может покинуть клуб и продолжить свою карьеру либо в Украине, либо в Италии.
По информации THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST, интерес к подписанию хавбека проявляют «Динамо», «Шахтер», а также «Аталанта».
В апреле нынешнего года 17-летний Савва был признан лучшим игроком Кубка Сицилии.
Савва родился на Кипре в городе Пафос, однако имеет украинские корни, что в теории делает возможным его выступления за национальную сборную Украины.
Пока Савва был заигран за сборные Кипра U-16 (7 матчей) и U-17 (8 матчей, 1 гол).
В мае следующего года вингер отпразднует совершеннолетие.
