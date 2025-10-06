Вратарь Металлиста 1925 объяснил, как харьковчане отобрали очки у Динамо

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Даниил Варакута прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Как вы сегодня оцените результат?

– Пропустили один гол, но с другой стороны команда получила ничью в выездном поединке.

– Это положительный результат или отрицательный результат, как вы его видите?

– Конечно, учитывая то, что мы отыгрались, то это скорее положительный результат. Но если брать наши амбиции руководства клуба и команды, то мы хотели выиграть эту игру.

– Сложно ли было сегодня противостоять «Динамо», которое атаковало и имело преимущество, по крайней мере, в первом тайме. Были моменты, когда они могли забить, как вам в воротах это все ощущалось?

– Конечно, я бы выделил первый тайм, тогда было больше моментов у «Динамо». Они задавали довольно высокий темп игры, было очень хорошее давление, много угловых. Но во втором тайме нам удалось проломить игру, больше давить на них и больше играть в свой футбол.

– Шесть матчей без поражений, из них четыре победы. Забрали очки у «Динамо» и у «Шахтера», каков предел у вашей команды? На чем можно остановиться? Или вообще не нужно останавливаться?

– Я считаю, вообще не нужно останавливаться. Мы идем от игры к игре. Конечно, хотим побеждать. У нас прекрасный коллектив, прекрасная команда. Вообще, мы играем за прекрасный город Харьков, стараемся прославлять его и наш клуб, чтобы создавать историю для нашего клуба.