Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 октября 2025, 12:21 |
0

Тренер Челси: «Конечно, Мареска не может быть здесь»

Вилли Кабальеро прокомментировал победу над «Ливерпулем»

Тренер Челси: «Конечно, Мареска не может быть здесь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Кабальеро

Тренер лондонского «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ:

«Энцо Мареска? Он в порядке. Сейчас он очень счастлив. Конечно, он не может быть здесь сейчас, но мы очень рады, что заработали три очка в последние секунды. Мы очень счастливы и гордимся. Игроки проделали фантастическую работу. Сейчас для многих из них наступил перерыв, и, надеемся, мы сможем восстановить еще нескольких игроков и начать новый цикл игр с ними.

Гол на последних минутах? Это особенно важно, потому что это дает энергию, уверенность. Я думаю, что атмосфера на стадионе дает нам еще больше. Это незабываемо. Поэтому теперь мы должны использовать это, чтобы продолжать расти. Жаль, что сейчас у нас перерыв, но между игроками и болельщиками есть очень хорошая связь. У нас очень молодая команда.

Сегодня мы снова получили красную карточку, но закончили матч сильным результатом. Мы знаем, что мы хорошая команда, которая играет в футбол и создает моменты в первом тайме. Мы заслужили второй гол во втором тайме. То, как мы боролись сегодня, с четырьмя защитниками из четырех, невероятно. Мы все очень гордимся нашими игроками. Мы не ищем оправданий, мы находим решения.

Бадиашиль и Ачемпонг? Они в порядке. Они были немного обеспокоены своей ситуацией, но мы поговорили с ними, и они в порядке. Им нужен этот перерыв, чтобы хорошо восстановиться.

Удаление Марески? Это что-то особенное для любого тренера, ни один тренер не может сдержать своих эмоций. К сожалению для него, у него уже была желтая карточка. Мы все люди. Мы были игроками, нам нравится это видеть. Конечно, мы все можем извлечь из этого урок».

Вилли Кабальеро Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: BBC
