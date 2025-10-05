Тренер Челси: «Конечно, Мареска не может быть здесь»
Вилли Кабальеро прокомментировал победу над «Ливерпулем»
Тренер лондонского «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ:
«Энцо Мареска? Он в порядке. Сейчас он очень счастлив. Конечно, он не может быть здесь сейчас, но мы очень рады, что заработали три очка в последние секунды. Мы очень счастливы и гордимся. Игроки проделали фантастическую работу. Сейчас для многих из них наступил перерыв, и, надеемся, мы сможем восстановить еще нескольких игроков и начать новый цикл игр с ними.
Гол на последних минутах? Это особенно важно, потому что это дает энергию, уверенность. Я думаю, что атмосфера на стадионе дает нам еще больше. Это незабываемо. Поэтому теперь мы должны использовать это, чтобы продолжать расти. Жаль, что сейчас у нас перерыв, но между игроками и болельщиками есть очень хорошая связь. У нас очень молодая команда.
Сегодня мы снова получили красную карточку, но закончили матч сильным результатом. Мы знаем, что мы хорошая команда, которая играет в футбол и создает моменты в первом тайме. Мы заслужили второй гол во втором тайме. То, как мы боролись сегодня, с четырьмя защитниками из четырех, невероятно. Мы все очень гордимся нашими игроками. Мы не ищем оправданий, мы находим решения.
Бадиашиль и Ачемпонг? Они в порядке. Они были немного обеспокоены своей ситуацией, но мы поговорили с ними, и они в порядке. Им нужен этот перерыв, чтобы хорошо восстановиться.
Удаление Марески? Это что-то особенное для любого тренера, ни один тренер не может сдержать своих эмоций. К сожалению для него, у него уже была желтая карточка. Мы все люди. Мы были игроками, нам нравится это видеть. Конечно, мы все можем извлечь из этого урок».
