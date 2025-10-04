Только что в Лондоне завершился центральный матч недели в Английской премьер-лиге.

«Челси» на Стэмфорд Бридж сумел победить «Ливерпуль» – 2:1.

Дело шло к ничьей, но на 90+6-й Слота и компанию шокировал 18-летний бразильский нападающий «пенсионеров» Эстеван, который забил первый гол за клуб.

Летом Эстеван перешел из «Палмейраса» в «Челси» за 34 миллиона евро.

ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из «Челси» забил «Ливерпулю» на 90+6-й минуте