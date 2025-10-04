Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Англия
04 октября 2025, 21:40 |
569
0

ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й

Лондонцы победили 2:1

04 октября 2025, 21:40 |
569
0
ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстеван

Только что в Лондоне завершился центральный матч недели в Английской премьер-лиге.

«Челси» на Стэмфорд Бридж сумел победить «Ливерпуль» – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дело шло к ничьей, но на 90+6-й Слота и компанию шокировал 18-летний бразильский нападающий «пенсионеров» Эстеван, который забил первый гол за клуб.

Летом Эстеван перешел из «Палмейраса» в «Челси» за 34 миллиона евро.

ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из «Челси» забил «Ливерпулю» на 90+6-й минуте

По теме:
Реал – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Переборщил с эмоциями: известна причина удаления Марески
Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Палмейрас Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Челси - Ливерпуль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04 октября 2025, 06:27 5
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину

Артем Кравец сейчас находится за границей

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико
Футбол | 04.10.2025, 21:47
С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико
С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 46
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем