ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из Челси забил Ливерпулю на 90+6-й
Лондонцы победили 2:1
Только что в Лондоне завершился центральный матч недели в Английской премьер-лиге.
«Челси» на Стэмфорд Бридж сумел победить «Ливерпуль» – 2:1.
Дело шло к ничьей, но на 90+6-й Слота и компанию шокировал 18-летний бразильский нападающий «пенсионеров» Эстеван, который забил первый гол за клуб.
Летом Эстеван перешел из «Палмейраса» в «Челси» за 34 миллиона евро.
ВИДЕО. Как 18-летний бразилец из «Челси» забил «Ливерпулю» на 90+6-й минуте
