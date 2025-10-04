Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Наставник оценил победу над Полтавой
Наставник Полесья Руслан Ротань оценил победу 4:0 в матче УПЛ против Полтавы и встречу с Шахтером в следующем туре чемпионата Украины.
«Нам удался старт матча, очень классно были настроены и хорошо понимали, как следует действовать. В атаке все было правильно, а когда теряли мяч, то сразу шли в отбор. Когда уже счет был 3:0, то хотелось дать поиграть тем, у кого меньше практики».
«Небольшие повреждения у Шепелева и Андриевского, а у Бабенко уже три карточки и угроза дисквалификации. Такая же ситуация у Андриевского, а в следующем туре Шахтер. И судьи это понимают, поэтому поберегли некоторых», – сказал Ротань.
Игра против Шахтера состоится уже после паузы на сборные 18 октября.
