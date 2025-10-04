Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 21:36 | Обновлено 04 октября 2025, 21:53
1813
14

Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»

Наставник оценил победу над Полтавой

04 октября 2025, 21:36 | Обновлено 04 октября 2025, 21:53
1813
14 Comments
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Полесья Руслан Ротань оценил победу 4:0 в матче УПЛ против Полтавы и встречу с Шахтером в следующем туре чемпионата Украины.

«Нам удался старт матча, очень классно были настроены и хорошо понимали, как следует действовать. В атаке все было правильно, а когда теряли мяч, то сразу шли в отбор. Когда уже счет был 3:0, то хотелось дать поиграть тем, у кого меньше практики».

«Небольшие повреждения у Шепелева и Андриевского, а у Бабенко уже три карточки и угроза дисквалификации. Такая же ситуация у Андриевского, а в следующем туре Шахтер. И судьи это понимают, поэтому поберегли некоторых», – сказал Ротань.

Игра против Шахтера состоится уже после паузы на сборные 18 октября.

По теме:
Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо
Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд
Полесье Житомир Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полтава
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04 октября 2025, 05:00 0
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»

«Железный Майк» – о Дэвиде Бенавидесе

Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04 октября 2025, 19:19 18
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию

Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1

Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Футбол | 04.10.2025, 22:12
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy111
Суддів купив сурок ! Так що не переживай !
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Ротань красава. Правду выложил . Теперь то можно уже. Не в Олександрии же, можно и на чистоту сказать
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Міша Мардаревич
Але в Полісся не коротка лава запасних є ким замінити даних гравців. 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Судді не вручили гірчичники гравцям Полісся щоб ті не пропускали матч проти Шахтаря. Все ясно. Як і з договорняком проти Динамо. Ясно на кого Полісся працює.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Ротань, може розповіси, чому Полісся грає договірні матчі з фк гундяй суркіса та медведчука!?
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Звичайно "судді все розуміють". Ми це знаємо, шановний Руслан Петрович.
Ответить
-9
Перший Серед Рівних
Орендісся після того як злило матч дирявим тепер на полі буде кістьми лягати щоб вдіібрати очки в Шахтаря.
Ответить
-9
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Там в Поліссі від дирявих пів склада. Що тут ще не ясно? 
Ответить
-10
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем