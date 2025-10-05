Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
05.10.2025 16:00 - : -
Ноттингем Форест
Англия
Ньюкасл – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 5 октября в 22:00 по Киеву

Ньюкасл – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В воскресенье, 5 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ньюкасл

Начало сезона для коллектива получилось не слишком удачным. После 6 игр в Премьер-лиге «сороки» имеют на счету только 1 победу, 3 ничьих и 2 поражения. Такие результаты позволяют коллективу занимать 15-ю строчку турнирной таблицы, имея на своем счету 6 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги команда одолела Брэдфорд и квалифицировалась в 1/8 финала соревнований.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов англичане со счетом 2:1 уступили «Барселоне», а во 2-м 1:4 разгромили бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз».

Ноттингем Форест

Однако еще хуже приступил сезон «Ноттингем». В Премьер-лиге «лесники» одержали 1 победу, дважды сыграли вничью и потерпели 3-е поражение, поэтому теперь с 5-ю баллами на балансе находятся на 17-й строчке турнирной таблицы. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Свонси».

В Лиге Европы коллектив Александра Зинченко тоже выглядит плохо. В 1-м туре основного этапа турнира «Ноттингем» сыграл вничью 2:2 с «Бетисом», а во 2-м 2:3 проиграл датскому «Митьюланду».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш смогли одержать «лесники».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 8 матчей подряд. Анже Постекоглу за 6 матчей в новой должности до сих пор не смог одержать ни одной победы.
  • «Ньюкасл» проиграл 3/5 домашних матчей в этом сезоне.
  • «Ньюкасл» пропустил 5 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Триппьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Ноттингем: Селс – Савона, Морату, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Сангаре – Ндое, Гиббс-Вайт, Гатчисон – Вуд

Прогноз

Я поставлю на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 1.57.

Ньюкасл
5 октября 2025 -
16:00
Ноттингем Форест
Победа Ньюкасла 1.57
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
