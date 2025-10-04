Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 октября 2025, 18:42
Известны стартовые составы на суперматч АПЛ Челси – Ливерпуль

Поединок начнется в 19:30 по Киеву

Известны стартовые составы на суперматч АПЛ Челси – Ливерпуль
колаж Sport.ua

В субботу, 4 октября, «Челси» примет «Ливерпуль» в центральном поединке седьмого тура Английской премьер-лиги 2024/25.

Игра состоится на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на эту встречу.

«Ливерпуль» после шести туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет только восьмым с 8 баллами.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
