Известны стартовые составы на суперматч АПЛ Челси – Ливерпуль
Поединок начнется в 19:30 по Киеву
В субботу, 4 октября, «Челси» примет «Ливерпуль» в центральном поединке седьмого тура Английской премьер-лиги 2024/25.
Игра состоится на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Следить за главными моментами игры можно Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определили стартовые составы на эту встречу.
«Ливерпуль» после шести туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 15 очков, «Челси» идет только восьмым с 8 баллами.
