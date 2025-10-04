ОФИЦИАЛЬНО. Александрия нашла должность для коуча, ушедшего из-за Шарана
Виктор Быцюра назначен на должность шеф-скаута
Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Виктора Быцюры на должность шеф-скаута клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».
«Надеемся, что опыт Виктора Бицюры поможет оптимизировать скаутскую работу и вывести селекционную деятельность на новый уровень! 🖤💛💚», – говорится в сообщении.
Специалист до недавнего времени возглавлял дублирующий состав Александрии, выступающий во Второй лиге Украины. Руководство «горожан» решило провести замену на тренерском мостике Александрии-2, пригласив Владимира Шарана.
Александрия-2 после 10 туров занимает пятое место в группе Б Второй лиги, набрав 16 очков. Следующий поединок команда проведет на выезде против Диназа 8 октября.
