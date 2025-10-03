Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 21:12 |
679
1

Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»

Команда уступила Руху

03 октября 2025, 21:12 |
679
1 Comments
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
ФК Колос. Руслан Костышин

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил поражение 1:2 в матче чемпионата Украины против Руха.

Команда проиграла второй тур кряду, хотя с 14 очками остается в топ-4.

«Бывает, что выпадает один игрок или два. А тут вся команда выпала. Сам удивлен состоянием команды, соперник нас полностью переиграл. У нас сил не было, хотя тренировок усиленных не было. Все сыграли ниже своего уровня, не были похожи на себя».

«Закончилась победная серия и началась серия поражений. Два матча уже. Мне не понравилось, как команда выглядела физически», – сказал Костышин.

Рух набрал 6 очков и выбрался из зоны вылета.

По теме:
Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
Тренер Эпицентра: «Не могу это объяснить. Одно и то же каждый матч»
Полесье – Полтава. Текстовая трансляция матча
Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Рух
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 5
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Футбол | 03.10.2025, 16:27
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
Футбол | 03.10.2025, 21:19
ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Бокс | 03.10.2025, 00:21
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Він в попередньому турі сказав геніальну фразу після поразки - "Може нам й треба вже було хоч раз програти щоб психологічно краще почуватись". Вгадав. Як результат - reboot і психологія переможців
Ответить
0
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 130
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем