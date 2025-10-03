Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»

Наставник Колоса Руслан Костышин оценил поражение 1:2 в матче чемпионата Украины против Руха.

Команда проиграла второй тур кряду, хотя с 14 очками остается в топ-4.

«Бывает, что выпадает один игрок или два. А тут вся команда выпала. Сам удивлен состоянием команды, соперник нас полностью переиграл. У нас сил не было, хотя тренировок усиленных не было. Все сыграли ниже своего уровня, не были похожи на себя».

«Закончилась победная серия и началась серия поражений. Два матча уже. Мне не понравилось, как команда выглядела физически», – сказал Костышин.

Рух набрал 6 очков и выбрался из зоны вылета.