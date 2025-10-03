Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 4 октября в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 4 октября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Подопечные Александра Антоненко набрали девять баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. «Верес» разместился на 12-й позиции, в активе клуба семь очков.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
