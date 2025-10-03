Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Оболонь
04.10.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 19:44
40
0

Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 4 октября в 15:30 по киевскому времени

ФК Оболонь Киев

В субботу, 4 октября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Антоненко набрали девять баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. «Верес» разместился на 12-й позиции, в активе клуба семь очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес Ровно Оболонь - Верес смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
