Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 18:41 | Обновлено 03 октября 2025, 18:44
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды

Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
ФК Шахтер. Диего Арройо

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Диего Арройо получил вызов в национальную сборную Боливии на октябрьские матчи.

Интересно, что в октябре сборная Боливии должна сыграть гостевой спарринг против сборной россии. Встреча запланирована на 14 октября на стадионе «динамо» в москве.

Таким образом, Диего Арройо действительно может оказаться в россии, если не откажется от вызова в сборную.

В этом сезоне Диего Арройо несколько раз попадал в заявку первой команды «Шахтера» на матчи УПЛ и Кубка Украины, но на поле пока не выходил.

В феврале 2025 года «Шахтер» заплатил за Диего Арройо 1 миллион евро.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отаман
Отримав виклик у збірну, ну він ще не поїхав до гундяїв
Ответить
+1
Dynamo1927
Кошмар, позорище, лицемеры
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
