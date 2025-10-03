Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии
Центральный защитник донецкого «Шахтера» Диего Арройо получил вызов в национальную сборную Боливии на октябрьские матчи.
Интересно, что в октябре сборная Боливии должна сыграть гостевой спарринг против сборной россии. Встреча запланирована на 14 октября на стадионе «динамо» в москве.
Таким образом, Диего Арройо действительно может оказаться в россии, если не откажется от вызова в сборную.
В этом сезоне Диего Арройо несколько раз попадал в заявку первой команды «Шахтера» на матчи УПЛ и Кубка Украины, но на поле пока не выходил.
В феврале 2025 года «Шахтер» заплатил за Диего Арройо 1 миллион евро.
