Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
04.10.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
03 октября 2025, 18:11 | Обновлено 03 октября 2025, 18:12
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 19:30 матч чемпионата Англии

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 4 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Ливерпуль
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ливерпуль
Слот минимально опережает Гвардиолу по набранным очкам в домашних матчах
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ продлил контракт с основным игроком
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Челси - Ливерпуль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
