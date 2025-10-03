Англия03 октября 2025, 18:11 | Обновлено 03 октября 2025, 18:12
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 19:30 матч чемпионата Англии
Смотрите 4 октября в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 4 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Ливерпуль
|
