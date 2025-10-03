Близки к выходу на ЧМ. 40-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии
У команды достаточная простая группа отбора
Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку на матчи отбора ЧМ-2026 против Ирландии и Венгрии.
Вызов в сборную продолжает получать форвард Аль-Насра Криштиану Роналду, который близок к тому, чтобы вместе с командой гарантировать себе место на чемпионате мира.
Вратари: Жозе Са (Вулверхэмптог), Руи Силва (Спортинг), Диого Кошта (Порту).
Защитники: Далот (МЮ), Диаш (Ман Сити), Антонио Силва (Бенфика), Мендеш (ПСЖ), Инасио (Спортинг), Семеду (Фенербахче).
Хавбеки: Вейга (Вильярреал), Палинья (Тоттенхэм), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Фернандеш (МЮ), Нуньеш (Ман Сити), Бернарду (Ман Сити), Гонсалвеш (Спортинг), Нето (Челси), Консейсау (Ювентус), Феликс (Аль-Наср).
Форварды: Тринкау (Спортинг), Рамуш (ПСЖ), Леау (Милан), Роналду (Аль-Наср).
Португалия лидирует с 6 очками, опережая Армению (3), Венгрию (1) и Ирландию (1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас
Бриф предупредил Артема Кравца