Близки к выходу на ЧМ. 40-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку на матчи отбора ЧМ-2026 против Ирландии и Венгрии.

Вызов в сборную продолжает получать форвард Аль-Насра Криштиану Роналду, который близок к тому, чтобы вместе с командой гарантировать себе место на чемпионате мира.

Вратари: Жозе Са (Вулверхэмптог), Руи Силва (Спортинг), Диого Кошта (Порту).

Защитники: Далот (МЮ), Диаш (Ман Сити), Антонио Силва (Бенфика), Мендеш (ПСЖ), Инасио (Спортинг), Семеду (Фенербахче).

Хавбеки: Вейга (Вильярреал), Палинья (Тоттенхэм), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Фернандеш (МЮ), Нуньеш (Ман Сити), Бернарду (Ман Сити), Гонсалвеш (Спортинг), Нето (Челси), Консейсау (Ювентус), Феликс (Аль-Наср).

Форварды: Тринкау (Спортинг), Рамуш (ПСЖ), Леау (Милан), Роналду (Аль-Наср).

Португалия лидирует с 6 очками, опережая Армению (3), Венгрию (1) и Ирландию (1).