Эксперт: «У Динамо просто не было плана на игру»

Известный в прошлом нападающий, а затем и успешный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о стартовом матче футболистов киевского «Динамо» в основном раунде Лиги конференций, в котором они уступили в Люблине английскому клубу «Кристал Пэлас» – 0:2.

«Чуда не произошло. Если откровенно, то я перед поединком склонялся к тому, что киевляне проиграют со счетом 0:3, поэтому «Кристал Пэлас» где-то немного недоработали.

Знаете, это как раз тот случай, когда соперник динамовцев был значительно выше по классу. Более того, сложилось впечатление, что гости решили устроить себе в Люблине тренировку с повышенной ответственностью. Чувствовалось, что несмотря на статус поединка подопечные Гласнера выкладывались не на максимум, но в случае необходимости могли сразу добавить.

В этой игре у динамовцев не было плана на матч. Сначала они действовали от обороны, однако у киевлян не наблюдалось желания выбегать в контратаку. Даже когда в конце матча динамовцы оказались неожиданно в большинстве, до голевых моментов у ворот гостей дело не доходило. Грустно.

На мой взгляд, сейчас в составе «Динамо» просто нет футболистов, которым было бы по силам проявить себя на международной арене. Поэтому и поражения в еврокубках уже стали привычным явлением».

