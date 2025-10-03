Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «У Динамо просто не было плана на игру»
Лига конференций
03 октября 2025, 09:19
Игорь Яворский считает, что «Кристал Пэлас» устроил себе легкую прогулку

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Известный в прошлом нападающий, а затем и успешный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о стартовом матче футболистов киевского «Динамо» в основном раунде Лиги конференций, в котором они уступили в Люблине английскому клубу «Кристал Пэлас» – 0:2.

«Чуда не произошло. Если откровенно, то я перед поединком склонялся к тому, что киевляне проиграют со счетом 0:3, поэтому «Кристал Пэлас» где-то немного недоработали.

Знаете, это как раз тот случай, когда соперник динамовцев был значительно выше по классу. Более того, сложилось впечатление, что гости решили устроить себе в Люблине тренировку с повышенной ответственностью. Чувствовалось, что несмотря на статус поединка подопечные Гласнера выкладывались не на максимум, но в случае необходимости могли сразу добавить.

В этой игре у динамовцев не было плана на матч. Сначала они действовали от обороны, однако у киевлян не наблюдалось желания выбегать в контратаку. Даже когда в конце матча динамовцы оказались неожиданно в большинстве, до голевых моментов у ворот гостей дело не доходило. Грустно.

На мой взгляд, сейчас в составе «Динамо» просто нет футболистов, которым было бы по силам проявить себя на международной арене. Поэтому и поражения в еврокубках уже стали привычным явлением».

Ранее тренер «Кристал Пэлас» рассказал, удивило ли его «Динамо» в матче еврокубка.

Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас инсайд Игорь Яворский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
