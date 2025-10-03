Тренер Кристал Пэлас рассказал, удивило ли его Динамо в матче еврокубка

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о матче с «Динамо» Киев (2:0) в матче Лиги конференций.

– Удивило ли вас «Динамо» выбранной тактикой и игровой схемой?

– Честно говоря, я не был слишком удивлен, потому что ожидал и такую тактику в частности. Практически весь матч мы контролировали ход игры, поэтому считаю, что наша победа полностью заслужена.

В то же время сама по себе игра была достаточно сложной, нам долго не удавалось сломить плотную оборону «Динамо», найти какое-то пространство для момента. В первые 60 минут мы играли предельно интенсивно, стремясь добиться успеха в атаке. А в оставшиеся полчаса играли уже более расслабленно, чтобы не слишком изматывать игроков накануне следующих матчей.

– Какой из турниров для вас важнее?

– Для меня нет какого-то более приоритетного турнира. Мы каждый матч рассматриваем отдельно, готовимся к нему, выкладываемся на полную и всегда хотим побеждать. Сейчас нас ждет матч в АПЛ, в нем мы тоже хотим победить. Но должен признать, что в чемпионате Англии мы в большей степени понимаем тактику, стиль игры всех команд, и многое удается предвидеть. В еврокубках с этим сложнее. Так было и с матчем против «Динамо». Приходится приспосабливаться к сопернику.

– Ваша команда провела уже 19 матчей без поражений. Что это для вас значит?

– Я, конечно, этому очень рад, но это уже прошлое, а я всегда смотрю в будущее.