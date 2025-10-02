Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 18:35 | Обновлено 02 октября 2025, 19:45
6234
45

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас

Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45

Коллаж Sport.ua

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Для киевлян это будет дебютный поединок в третьем по силе еврокубке. В ЛК бело-синие попали после того, как потерпели поражения в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Кристал Пэлас впервые в истории клуба сыграет на евроарене. В Q4 ЛК орлы переиграли Фредрикстад (1:0, 0:0).

Встреча между командами Динамо и Кристал Пэлас состоится 2 октября в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Динамо Киев: Нещерет – Михавко, Тиаре, Беловар, Тимчик – Бражко – Дубинчак, Шапаренко, Яцик, Ярмоленко – Герреро.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Бленуце, Буртник, Буяльский, Волошин, Вивчаренко, Захарченко, Караваев, Огундана, Пихаленок, Рубчинский.

Кристал Пелас: Хендерсон – Гехи, Лакруа, Ричардс – Соса, Хьюз, Уортон, Муньос – Пино, Матета, Камада.

Запасные: Бенитес, Мэтьюз, Кардинес, Эссе, Девенни, Канво, Клайн, Лерма, Митчелл, Нкетиа, Сарр, Уче.

Александр Шовковский Кристал Пэлас Динамо Киев Динамо - Кристал Пэлас Лига конференций стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 45
Boodya
Бажаю сьогодні успіхів всім українським командам
Ответить
+7
Показать Скрыть 4 ответа
Перець
Біловар і Михавко в старті запасаємся попкорном
Ответить
+3
Sergei Aalst
Михавко воспитание на 1 матч ! в дубль и надолго
Ответить
+2
Andromed
неочікувано що немає Буяльського і Піхальонка в основі
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Анатолий Басов
Надія помирає останньою, ДК та ШД успіхів, нехай Боженька допомогає вам.
Ответить
+2
kondrat09
Якби не Кінчене-дубінчак,то дуже бойовий і гарний склад!Разом до перемоги!
Ответить
+1
vruthiy-112
Яким боком тут Біловар, СаШо маріонетка х...а.!!!
Ответить
0
Микола Захарченко
Склад трохи непередбачуваний , але м'яч круглий , поле квадратне - треба грати ...
Ответить
0
PUMA.
Смешно когда дыряво  с пердя  использует аватарку, человека который говорил про -"а мы Динамо Киев что такое!, и это перед униженим Барсы от Дк. Все же  помнят за кого болеет этот полуфабрикат в Европе?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Жду гол в ворота нещерета уже на 10 секунде! А вы??
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
суркис параша победа будет наша!!!
Ответить
-1
avk2307
Склад норм. Волошин і Піхальонок , Огундана, Рубчинський на підсилення.
Тут важливий навіть не результат, а гра. 
Пелас абсолютний фаворит ЛК, як і програють , то не критично. Але важливо гру і бажання побачити.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Михавко сам опам'ятатися не встигне, як зріже у власні ворота. Випадково. Ненароком. Ну, буває...
Ответить
-2
Lopez Nieto
Я хоть и не болела Динамо,но реально чуйка,что минимум ничья
Ответить
-2
_9Quantum19_KhM25
Та треба вже у ворота "Динамо" повернути боржок. Вісім м'ячів кияни якщо пропустять - то це вже буде фантастика.
Ответить
-3
Александр Шевченко
Тотал больше двух верняковая ставка на матчах ДК, и даже пять защитников не поможет нам не пропустить минимум два мяча. А вот забьем мы или нет, это вопрос. Все таки это не чукр, где мы в среднем по три мяча за матч забиваем
Ответить
-3
Lulinnha
Линия защиты у ДК тихий ужас. Зять сейчас "зарешает" вопросы с Матетой....
Тут скорее не 4-1-4-1, а скорее 5-4-1 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
SOKIABLE
Ну що 5-0?
Ответить
-6
Chak05
Харьков хочет
Харьков хочет
0:10 для динамы!
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Будуть грати в три захисника, але враховуючи рівень цих цз, то буде весело (нападникам англійців).
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
