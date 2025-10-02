Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.

Для киевлян это будет дебютный поединок в третьем по силе еврокубке. В ЛК бело-синие попали после того, как потерпели поражения в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кристал Пэлас впервые в истории клуба сыграет на евроарене. В Q4 ЛК орлы переиграли Фредрикстад (1:0, 0:0).

Встреча между командами Динамо и Кристал Пэлас состоится 2 октября в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Динамо Киев: Нещерет – Михавко, Тиаре, Беловар, Тимчик – Бражко – Дубинчак, Шапаренко, Яцик, Ярмоленко – Герреро.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Бленуце, Буртник, Буяльский, Волошин, Вивчаренко, Захарченко, Караваев, Огундана, Пихаленок, Рубчинский.

Кристал Пелас: Хендерсон – Гехи, Лакруа, Ричардс – Соса, Хьюз, Уортон, Муньос – Пино, Матета, Камада.

Запасные: Бенитес, Мэтьюз, Кардинес, Эссе, Девенни, Канво, Клайн, Лерма, Митчелл, Нкетиа, Сарр, Уче.