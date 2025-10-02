Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Встреча первого тура еврокубка состоится в Люблине 2 октября и начнется в 19:45
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский назвал стартовый состав своих подопечных на матч первого тура Лиги конференций 2025/26 против английского Кристал Пэлас.
Для киевлян это будет дебютный поединок в третьем по силе еврокубке. В ЛК бело-синие попали после того, как потерпели поражения в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Кристал Пэлас впервые в истории клуба сыграет на евроарене. В Q4 ЛК орлы переиграли Фредрикстад (1:0, 0:0).
Встреча между командами Динамо и Кристал Пэлас состоится 2 октября в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги конференций с Кристал Пэлас
Динамо Киев: Нещерет – Михавко, Тиаре, Беловар, Тимчик – Бражко – Дубинчак, Шапаренко, Яцик, Ярмоленко – Герреро.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Бленуце, Буртник, Буяльский, Волошин, Вивчаренко, Захарченко, Караваев, Огундана, Пихаленок, Рубчинский.
Кристал Пелас: Хендерсон – Гехи, Лакруа, Ричардс – Соса, Хьюз, Уортон, Муньос – Пино, Матета, Камада.
Запасные: Бенитес, Мэтьюз, Кардинес, Эссе, Девенни, Канво, Клайн, Лерма, Митчелл, Нкетиа, Сарр, Уче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА
Гласнер – один из главных претендентов
Тут важливий навіть не результат, а гра.
Пелас абсолютний фаворит ЛК, як і програють , то не критично. Але важливо гру і бажання побачити.
Тут скорее не 4-1-4-1, а скорее 5-4-1
Харьков хочет
0:10 для динамы!