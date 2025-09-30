Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 сентября 2025, 21:19
ФОТО. У лидера Барселоны новая девушка. Он долго был сам

СМИ обсуждают возможные отношения хавбека Барселоны

Instagram. Педри

Фанаты «Барселоны» активно обсуждают личную жизнь Педри.

Поводом стали слухи о его новой девушке – Алехандре Дорте с Тенерифе.

По информации испанских СМИ, 22-летнего полузащитника заметили вместе с Алехандрой на матче Ла Лиги против «Сосьедада». Девушка якобы сидела рядом с семьёй футболиста, а снимки быстро разлетелись по соцсетям.

Журналист Хави Ойос утверждает, что пара встречается с июля прошлого года, а официально они стали эксклюзивными только в августе этого года. Более того, в ноябре Педри уже познакомил девушку со своими родителями.

Отмечается, что Алехандра ведет закрытый аккаунт в Instagram и старается держаться в тени.

Пока официального подтверждения отношений нет, однако в Испании уверены: в ближайшее время ситуация станет яснее.

