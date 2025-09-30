Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Шотландию на матч с Абердином

Поединок Лиги конференций состоится 2 октября

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» прибыл в Шотландию, где команде предстоит сыграть с «Абердином» в матче первого тура основного раунда Лиги конференций.

Поединок пройдет на стадион «Питтодри Стэдиум» в Абердине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет 2 октября, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Этот матч станет первым для «горняков» в Лиге конференций. Всего команде Арды Турана предстоит провести 6 матчей на стадии основного раунда.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в «Шотландию» на матч с «Абердином»:

Шахтер Донецк Абердин Лига конференций видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
