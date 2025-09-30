Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только три команды топ-10 лиг еще не теряли очков в новом сезоне
Другие новости
30 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:08
108
0

Только три команды топ-10 лиг еще не теряли очков в новом сезоне

Две из них уже одержали по 7 побед

30 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:08
108
0
Только три команды топ-10 лиг еще не теряли очков в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Только три команды из топ-10 европейских чемпионатов еще не теряли очков в сезоне 2025/26.

После очередных сыгранных туров стопроцентный результат демонстрируют «Порту» (7/7), «Галатасарай» (7/7) и «Бавария» (5/5).

Порту в чемпионате Португалии сезона 2025/26

  • Арока – Порту – 0:4
  • Риу Аве – Порту – 0:3
  • Порту – Насьонал – 1:0
  • Спортинг – Порту – 1:2
  • Порту – Каза Пия – 4:0
  • Жил Висенте – Порту – 0:2
  • Порту – Витория – 3:0

Галатасарай в чемпионате Турции сезона 2025/26

  • Аланияспор – Галатасарай – 0:1
  • Галатасарай – Коньяспор – 3:1
  • Эюпспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Ризеспор – 3:1
  • Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
  • Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
  • Газиантеп – Галатасарай – 0:3

Бавария в чемпионате Германии сезона 2025/26

  • Бавария – Вердер – 4:0
  • Гоффенгайм – Бавария – 1:4
  • Бавария – Гамбург – 5:0
  • Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Бавария – РБ Лейпциг – 6:0

Следующие матчи этих команд в чемпионатах своих стран:

  • 8-й тур, Порту – Бенфика
  • 8-й тур, Галатасарай – Бешикташ
  • 6-й тур, Айнтрахт – Бавария
По теме:
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ударный уик-энд для Украины. Как фаны реагируют на голы Довбика и Судакова
Порту Галатасарай Бавария статистика Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Турции по футболу чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 21:51 1
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч

Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле

Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Футбол | 30.09.2025, 16:40
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Бокс | 30.09.2025, 00:43
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 3
Бокс
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем