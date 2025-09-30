Только три команды топ-10 лиг еще не теряли очков в новом сезоне

Только три команды из топ-10 европейских чемпионатов еще не теряли очков в сезоне 2025/26.

После очередных сыгранных туров стопроцентный результат демонстрируют «Порту» (7/7), «Галатасарай» (7/7) и «Бавария» (5/5).

Порту в чемпионате Португалии сезона 2025/26

Арока – Порту – 0:4

Риу Аве – Порту – 0:3

Порту – Насьонал – 1:0

Спортинг – Порту – 1:2

Порту – Каза Пия – 4:0

Жил Висенте – Порту – 0:2

Порту – Витория – 3:0

Галатасарай в чемпионате Турции сезона 2025/26

Аланияспор – Галатасарай – 0:1

Галатасарай – Коньяспор – 3:1

Эюпспор – Галатасарай – 0:2

Галатасарай – Ризеспор – 3:1

Кайсериспор – Галатасарай – 0:4

Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0

Газиантеп – Галатасарай – 0:3

Бавария в чемпионате Германии сезона 2025/26

Бавария – Вердер – 4:0

Гоффенгайм – Бавария – 1:4

Бавария – Гамбург – 5:0

Аугсбург – Бавария – 2:3

Бавария – РБ Лейпциг – 6:0

Следующие матчи этих команд в чемпионатах своих стран: