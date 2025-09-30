Другие новости30 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:08
108
0
Только три команды топ-10 лиг еще не теряли очков в новом сезоне
Две из них уже одержали по 7 побед
30 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:08
108
0
Только три команды из топ-10 европейских чемпионатов еще не теряли очков в сезоне 2025/26.
После очередных сыгранных туров стопроцентный результат демонстрируют «Порту» (7/7), «Галатасарай» (7/7) и «Бавария» (5/5).
Порту в чемпионате Португалии сезона 2025/26
- Арока – Порту – 0:4
- Риу Аве – Порту – 0:3
- Порту – Насьонал – 1:0
- Спортинг – Порту – 1:2
- Порту – Каза Пия – 4:0
- Жил Висенте – Порту – 0:2
- Порту – Витория – 3:0
Галатасарай в чемпионате Турции сезона 2025/26
- Аланияспор – Галатасарай – 0:1
- Галатасарай – Коньяспор – 3:1
- Эюпспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Ризеспор – 3:1
- Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
- Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
- Газиантеп – Галатасарай – 0:3
Бавария в чемпионате Германии сезона 2025/26
- Бавария – Вердер – 4:0
- Гоффенгайм – Бавария – 1:4
- Бавария – Гамбург – 5:0
- Аугсбург – Бавария – 2:3
- Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
Следующие матчи этих команд в чемпионатах своих стран:
- 8-й тур, Порту – Бенфика
- 8-й тур, Галатасарай – Бешикташ
- 6-й тур, Айнтрахт – Бавария
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 21:51 1
Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4
Футбол | 30.09.2025, 16:40
Футбол | 30.09.2025, 14:27
Бокс | 30.09.2025, 00:43
Комментарии 0
Популярные новости
29.09.2025, 15:19 5
28.09.2025, 23:36 1
29.09.2025, 06:23 29
28.09.2025, 16:19 15
29.09.2025, 01:55 3
29.09.2025, 05:55 4
30.09.2025, 00:01 10