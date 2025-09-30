Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Испания
30 сентября 2025, 16:59
Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера

Мичелу нужна победа в матче с Валенсией

Мичел

По информации испанских СМИ, Жирона теряет терпение по поводу наставника Мичела.

Сообщается, что тренеру необходимо победить в ближайшем матче чемпионата Испании против Валенсии, иначе менеджмент буде готов к увольнению специалиста.

У Жироны пока нет ни одной победы в сезоне, а команда с тремя очками занимает последнее место в таблице.

При этом в следующем после Валенсии туре команду ждет встреча с Барселоной, где на победу в клубе не рассчитывают.

В составе Жироны выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

