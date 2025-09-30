Остался один матч. Жирона готова к увольнению тренера
Мичелу нужна победа в матче с Валенсией
По информации испанских СМИ, Жирона теряет терпение по поводу наставника Мичела.
Сообщается, что тренеру необходимо победить в ближайшем матче чемпионата Испании против Валенсии, иначе менеджмент буде готов к увольнению специалиста.
У Жироны пока нет ни одной победы в сезоне, а команда с тремя очками занимает последнее место в таблице.
При этом в следующем после Валенсии туре команду ждет встреча с Барселоной, где на победу в клубе не рассчитывают.
В составе Жироны выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
