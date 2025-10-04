Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 11-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Ужгород
04.10.2025 15:00 - : -
Буковина-2
Украина. Вторая лига
22
0

Вторая лига. 11-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги

ФК Тростянец

4 октября состоятся четыре матча 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 4 октября 2025

  • 12:00. «Тростянец» – «Ребел»
  • 12:15. «Куликов-Белка» – «Лесное»
  • 12:45. «Диназ» – «Пенуэл»
  • 15:00. «Ужгород» – «Буковина-2»

12:00. «Тростянец» – «Ребел»

12:15. «Куликов-Белка» – «Лесное»

12:45. «Диназ» – «Пенуэл»

15:00. «Ужгород» – «Буковина-2»

