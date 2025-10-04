04.10.2025 15:00 - : -
04 октября 2025
Вторая лига. 11-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги
4 октября состоятся четыре матча 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 4 октября 2025
- 12:00. «Тростянец» – «Ребел»
- 12:15. «Куликов-Белка» – «Лесное»
- 12:45. «Диназ» – «Пенуэл»
- 15:00. «Ужгород» – «Буковина-2»
12:00. «Тростянец» – «Ребел»
12:15. «Куликов-Белка» – «Лесное»
12:45. «Диназ» – «Пенуэл»
15:00. «Ужгород» – «Буковина-2»
