Рекорд Изаки продержался всего 6 дней
Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в УПЛ
Бразильский нападающий Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Рухом» (4:0) он открыл в 18 лет 197 дней. Прежний клубный рекорд, установленный шестью днями ранее его соотечественником Изаки, Лука превзошел на 13 дней.
Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигериец Эммануэль Окодува и ганец Наджиб Якубу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Первый гол
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 30 дней
|
Серин ДИОП
|
Франция
|
Сталь А
|
29.10.2006
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
18 лет 143 дня
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла
|
13.04.2002
|
Кривбасс (д)
|
2:2
|
18 лет 187 дней
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Гана
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов (д)
|
2:0
|
18 лет 197 дней
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
28.09.2025
|
Рух (г)
|
4:0
|
18 лет 210 дней
|
ИЗАКИ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
22.09.2025
|
Заря (д)
|
1:0
|
18 лет 219 дней
|
Майкл БАБАТУНДЕ
|
Нигерия
|
Кривбасс
|
31.07.2011
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
18 лет 228 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс (г)
|
3:0
|
18 лет 233 дня
|
Чиприан МАРИКА
|
Румыния
|
Шахтер
|
22.05.2004
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
18 лет 252 дня
|
Деннис БОНАВЕНТУРЕ
|
Нигерия
|
Заря
|
24.07.2016
|
Олимпик (д)
|
3:0
|
18 лет 261 день
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла (д)
|
2:2
