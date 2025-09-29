Рекорд Изаки продержался всего 6 дней

Бразильский нападающий Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Рухом» (4:0) он открыл в 18 лет 197 дней. Прежний клубный рекорд, установленный шестью днями ранее его соотечественником Изаки, Лука превзошел на 13 дней.

Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигериец Эммануэль Окодува и ганец Наджиб Якубу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины