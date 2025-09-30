Алонсо требует у Переса подписать суперзвезду. Он едва не выиграл ЗМ

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витинью, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 25-летнего футболиста у президента королевского клуба Флорентино Переса требует лично главный тренер команды Хаби Алонсо. Коуч видит в игроке потенциал стать лидером «галактикос» на много лет вперед.

В сезоне 2025/26 Витинья провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В рейтинге Золотого мяча 2025 Витинья занял третье место.