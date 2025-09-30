Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо требует у Переса подписать суперзвезду. Он едва не выиграл ЗМ
Испания
30 сентября 2025, 15:16 |
1166
0

Алонсо требует у Переса подписать суперзвезду. Он едва не выиграл ЗМ

Витинья может оставить «ПСЖ» и перейти в «Реал»

30 сентября 2025, 15:16 |
1166
0
Алонсо требует у Переса подписать суперзвезду. Он едва не выиграл ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витинью, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 25-летнего футболиста у президента королевского клуба Флорентино Переса требует лично главный тренер команды Хаби Алонсо. Коуч видит в игроке потенциал стать лидером «галактикос» на много лет вперед.

В сезоне 2025/26 Витинья провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В рейтинге Золотого мяча 2025 Витинья занял третье место.

По теме:
Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
трансферы Реал Мадрид ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Витинья (ПСЖ) Хаби Алонсо Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Ребров может покинуть сборную Украины
Футбол | 30 сентября 2025, 10:31 2
Стало известно, когда Ребров может покинуть сборную Украины
Стало известно, когда Ребров может покинуть сборную Украины

Наставник «сине-желтых» покинет свою должность, если сборная потеряет шансы на ЧМ-2026

Известный тренер назвал точный счет матча Панама – Украина на ЧМ-2025
Футбол | 30 сентября 2025, 15:18 1
Известный тренер назвал точный счет матча Панама – Украина на ЧМ-2025
Известный тренер назвал точный счет матча Панама – Украина на ЧМ-2025

Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, дал свой прогноз на матч юниорской сборной Украины U-20

Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29.09.2025, 22:04
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем