ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто

Анастасия Сыч не только впечатлила стильным образом, но и похвасталась роскошным авто.

Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча показала фото на фоне черного Range Rover, который стал главным акцентом кадра.

Подписчики отметили: Анастасия выглядит безупречно, а стиль и Range Rover лишь подчёркивают ее элегантность.

Напомним, что их свадьба состоялась в апреле 2024 года.