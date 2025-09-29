Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
29 сентября 2025, 02:41
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто

Анастасия Сыч любит приковывать внимание...

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
Instagram. Анастасия Сыч

Анастасия Сыч не только впечатлила стильным образом, но и похвасталась роскошным авто.

Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча показала фото на фоне черного Range Rover, который стал главным акцентом кадра.

Подписчики отметили: Анастасия выглядит безупречно, а стиль и Range Rover лишь подчёркивают ее элегантность.

Напомним, что их свадьба состоялась в апреле 2024 года.

Максим Лапченко
