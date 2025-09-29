Другие новости29 сентября 2025, 02:41 |
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
Анастасия Сыч любит приковывать внимание...
29 сентября 2025, 02:41
168
0
Анастасия Сыч не только впечатлила стильным образом, но и похвасталась роскошным авто.
Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча показала фото на фоне черного Range Rover, который стал главным акцентом кадра.
Подписчики отметили: Анастасия выглядит безупречно, а стиль и Range Rover лишь подчёркивают ее элегантность.
Напомним, что их свадьба состоялась в апреле 2024 года.
