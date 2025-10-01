Джек ГРИЛИШ: «Все ждали, что Зинченко перейдет в топ-клуб»

Вингер «Эвертона» Джек Грилиш рассказал, что большинство болельщиков было шокировано его решением присоединиться летом к «Эвертону», клубу, который не борется за высокие места в АПЛ.

«Когда уходишь из такого клуба, как «Манчестер Сити», который входит в число лучших в мире, все ждут, что следующий шаг будет в другую топ-команду. Например, Зинченко и Жезус после ухода из «Сити» присоединились к «Арсеналу», – отметил Джек.

