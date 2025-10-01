Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джек ГРИЛИШ: «Все ждали, что Зинченко перейдет в топ-клуб»
01 октября 2025, 01:55 |
Британец – о своем переходе в «Эвертон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Вингер «Эвертона» Джек Грилиш рассказал, что большинство болельщиков было шокировано его решением присоединиться летом к «Эвертону», клубу, который не борется за высокие места в АПЛ.

«Когда уходишь из такого клуба, как «Манчестер Сити», который входит в число лучших в мире, все ждут, что следующий шаг будет в другую топ-команду. Например, Зинченко и Жезус после ухода из «Сити» присоединились к «Арсеналу», – отметил Джек.

Ранее «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Джек Грилиш Эвертон трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Ноттингем Форест Арсенал Лондон Габриэл Жезус
Дмитрий Олейник Источник: Everton Extra
