  4. Кейн забил почти в два раза больше голов в сезоне, чем сыграл матчей
Германия
28 сентября 2025, 02:20 |
48
0

Кейн забил почти в два раза больше голов в сезоне, чем сыграл матчей

Всего в активе Гарри 18 результативных действий

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн в 8 клубных матчах нынешнего сезона отметился 18 результативными действиями (15 голов, 3 ассиста).

26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.

Гарри Кейн в нынешнем сезоне

  • Штутгарт (2:1), Суперкубок Германии – гол
  • РБ Лейпциг (6:0), Бундеслига – хет-трик
  • Веэн (3:2), Кубок Германии – дубль
  • Аусбург (3:2), Бундеслига – дубль с ассистов
  • Гамбург (5:0), Бундеслига – дубль и один ассист
  • Челси (3:1), Лига чемпионов – дубль
  • Хоффенхайм (4:1), Бундеслига – хет-трик
  • Вердер (4:0), Бундеслига – дубль

