Кейн забил почти в два раза больше голов в сезоне, чем сыграл матчей
Всего в активе Гарри 18 результативных действий
Форвард «Баварии» Гарри Кейн в 8 клубных матчах нынешнего сезона отметился 18 результативными действиями (15 голов, 3 ассиста).
26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.
Гарри Кейн в нынешнем сезоне
- Штутгарт (2:1), Суперкубок Германии – гол
- РБ Лейпциг (6:0), Бундеслига – хет-трик
- Веэн (3:2), Кубок Германии – дубль
- Аусбург (3:2), Бундеслига – дубль с ассистов
- Гамбург (5:0), Бундеслига – дубль и один ассист
- Челси (3:1), Лига чемпионов – дубль
- Хоффенхайм (4:1), Бундеслига – хет-трик
- Вердер (4:0), Бундеслига – дубль
