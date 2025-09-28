Кейн забил почти в два раза больше голов в сезоне, чем сыграл матчей

Форвард «Баварии» Гарри Кейн в 8 клубных матчах нынешнего сезона отметился 18 результативными действиями (15 голов, 3 ассиста).

26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.

Гарри Кейн в нынешнем сезоне