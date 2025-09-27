«Мы были ближе к 3:0». Лупашко высказался после матча Карпаты – Динамо

В ярком матче чемпионата Украины Карпаты и Динамо сыграли 3:3, хотя львовская команда вела с результатом 2:0, затем киевляне забили трижды, но хозяева отыгрались в конце встречи.

Игру оценил наставник хозяев Владислав Лупашко.

«Наверное, мы должны радоваться, потому что забили в конце, но то, как шла игра... В первом тайме могли вести больше, чем 2:0. Потом пропустили в конце первого тайма, и если бы не это, то могли бы победить. Но у Пихаленка, можно сказать, магическая левая нога. Это мастерство мы видим постоянно».

«И нам нужно было что-то предложить сопернику. Считаю, что мы были ближе к 3:0, чем к 2:1, когда киевляне забили».

«Не хватило выдержки и спокойствия. Но мне нравится, что команда, забив два, бежит забивать третий. Думаю, это нравится болельщикам. У Карпат появляются фаны не только во Львове. Снова забили три гола? Да, только бы пропускать поменьше», – сказал Лупашко.