Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы были ближе к 3:0». Лупашко высказался после матча Карпаты – Динамо
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 20:22 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:36
Команды сыграли в ярком матче с шестью голами

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

В ярком матче чемпионата Украины Карпаты и Динамо сыграли 3:3, хотя львовская команда вела с результатом 2:0, затем киевляне забили трижды, но хозяева отыгрались в конце встречи.

Игру оценил наставник хозяев Владислав Лупашко.

«Наверное, мы должны радоваться, потому что забили в конце, но то, как шла игра... В первом тайме могли вести больше, чем 2:0. Потом пропустили в конце первого тайма, и если бы не это, то могли бы победить. Но у Пихаленка, можно сказать, магическая левая нога. Это мастерство мы видим постоянно».

«И нам нужно было что-то предложить сопернику. Считаю, что мы были ближе к 3:0, чем к 2:1, когда киевляне забили».

«Не хватило выдержки и спокойствия. Но мне нравится, что команда, забив два, бежит забивать третий. Думаю, это нравится болельщикам. У Карпат появляются фаны не только во Львове. Снова забили три гола? Да, только бы пропускать поменьше», – сказал Лупашко.

Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Maks23
Карпати не плохо смотрятся...
+3
Перець
Я так зрозумів Лупашко після цього матчу залишиться  тренером ще надовго
+2
vasilichn
Не карпаты выиграли, а Моргун проиграл. Счастье улыбнулось левам.
+1
DK1927
За Лупашка, хай в нього все буде добре
0
Александр Шевченко
Нет, лупашка мы были ближе до 4-2, чем вы до 3-3, скажите спасибо Моргуну и судье, который защитал первый гол, а не свистнул штрафной на Пихаленке у которого вы с нарушением забрали мяч и организовали голевую атаку.
0
Перший Серед Рівних
Ви були ближче до 5-0, треба говорити щось в такому роді коли ти на волосині від звільнення.
-6
