В субботу, 27 сентября, во Львове проходит поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются местные «Карпаты» и киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Украина» и стартовала в 18:00 по киевскому времени.

Очевидно, после первого тайма наставник киевлян Александр Шовковский провел с подопечными серьезный разговор – на 50-й счет в матче 2:2 сделал хавбек Николай Шапаренко, а вывел вперед «Динамо» Александр Караваев, который оформил дубль на 52-й.

ВИДЕО. Невероятный камбэк Динамо. Киевляне шокировали Карпаты во 2 тайме

ГОЛ! Шапаренко, 50, мин, 2:2!

ГОЛ! Караваев, 52, мин, 2:3!