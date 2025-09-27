Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Невероятный камбэк Динамо. Киевляне шокировали Карпаты во 2 тайме
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 19:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:45
Киевляне повели в счете 3:2

ФК Динамо. Николай Шапаренко

В субботу, 27 сентября, во Львове проходит поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются местные «Карпаты» и киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Украина» и стартовала в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Очевидно, после первого тайма наставник киевлян Александр Шовковский провел с подопечными серьезный разговор – на 50-й счет в матче 2:2 сделал хавбек Николай Шапаренко, а вывел вперед «Динамо» Александр Караваев, который оформил дубль на 52-й.

ГОЛ! Шапаренко, 50, мин, 2:2!

ГОЛ! Караваев, 52, мин, 2:3!

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Александр Караваев Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Dfbj
Два варіанти або договорняк або Карпати хокеїсти
