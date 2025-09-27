Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:11
928
5

ФОТО. «Тебя уволят утром». Фаны МЮ требуют убрать Аморима

Гостевые фаны пели песни, но не в честь тренера

5 Comments
ФОТО. «Тебя уволят утром». Фаны МЮ требуют убрать Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В конце матча АПЛ между Брентфордом и Манчестер Юнайтед (3:1) гостей фаны принялись петь песни про наставника манчестерской команды Рубена Аморима.

Однако португальцу вряд ли было приятно их слушать. Болельщики пели, «ты не доработаешь даже до утра» и «тебя уволят уже утром», призывая владельцев клуба уволить Аморима.

Интересно, что в прошлом сезоне эта песня стала популярной во время матча Ливерпуль – Манчестер Сити, когда фаны Красных пели эти слова для тренера Жузепа Гвардиолы.

Но, как видим, испанец продолжает работу.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига Брентфорд фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Аморім пакуй чемодани 
Ответить
+3
Serg Babak
жалко чувака, з чемпіонського спортінга в це болото, та й ще посеред сезону
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
Настало время Руни показать своё тренерское мастерство. 
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Иногда уже кажется, что известную песню "You’re Getting Sacked in the Morning", ставшую в Англии классикой, поют тренерам МЮ не соперники, а собственные болельщики.
Ответить
0
