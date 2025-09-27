ФОТО. «Тебя уволят утром». Фаны МЮ требуют убрать Аморима

В конце матча АПЛ между Брентфордом и Манчестер Юнайтед (3:1) гостей фаны принялись петь песни про наставника манчестерской команды Рубена Аморима.

Однако португальцу вряд ли было приятно их слушать. Болельщики пели, «ты не доработаешь даже до утра» и «тебя уволят уже утром», призывая владельцев клуба уволить Аморима.

Интересно, что в прошлом сезоне эта песня стала популярной во время матча Ливерпуль – Манчестер Сити, когда фаны Красных пели эти слова для тренера Жузепа Гвардиолы.

Но, как видим, испанец продолжает работу.