Англия27 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:11
928
5
ФОТО. «Тебя уволят утром». Фаны МЮ требуют убрать Аморима
Гостевые фаны пели песни, но не в честь тренера
В конце матча АПЛ между Брентфордом и Манчестер Юнайтед (3:1) гостей фаны принялись петь песни про наставника манчестерской команды Рубена Аморима.
Однако португальцу вряд ли было приятно их слушать. Болельщики пели, «ты не доработаешь даже до утра» и «тебя уволят уже утром», призывая владельцев клуба уволить Аморима.
Интересно, что в прошлом сезоне эта песня стала популярной во время матча Ливерпуль – Манчестер Сити, когда фаны Красных пели эти слова для тренера Жузепа Гвардиолы.
Но, как видим, испанец продолжает работу.
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Аморім пакуй чемодани
жалко чувака, з чемпіонського спортінга в це болото, та й ще посеред сезону
Показать Скрыть 1 ответ
Настало время Руни показать своё тренерское мастерство.
Иногда уже кажется, что известную песню "You’re Getting Sacked in the Morning", ставшую в Англии классикой, поют тренерам МЮ не соперники, а собственные болельщики.
