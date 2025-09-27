Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Нивы: «Нужно пройти Локомотив, чтобы выйти на клуб УПЛ»
Кубок Украины
27 сентября 2025, 15:40 |
121
0

Тренер Нивы: «Нужно пройти Локомотив, чтобы выйти на клуб УПЛ»

Юрий Ярошенко прокомментировал будущего соперника в Кубке Украины

27 сентября 2025, 15:40 |
121
0
Тренер Нивы: «Нужно пройти Локомотив, чтобы выйти на клуб УПЛ»
ФК Нива. Юрий Ярошенко

В 1/8 финала Кубка Украины по футболу жеребьевка свела две команды Второй лиги – киевский «Локомотив» и винницкую «Ниву». Таким образом, кто-то из представителей третьего по рейтингу отечественного дивизиона обязательно выступит в четвертьфинале.

Главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, доволен ли он таким жеребьевкой.

«По большому счету, грех жаловаться, не повезло разве что с тем, что отношения будем выяснять в Киеве. Непосредственная подготовка к этому матчу еще впереди, но определенное представление о стилистике игры «Локомотива» уже имеем. Ведь недавно проводили с ними контрольный поединок.

«Железнодорожникам», среди которых выделяются братья Александр и Петр Савчуки, Алексей Сахненко, прежде всего, следует отдать должное за бойцовский характер, усердие, организованную игру в обороне. Все же, считаю, что не стоит подстраиваться под игру «Локомотива», который уже выбил из кубковой дистанции элитные «Колос» и «Верес», а постараться продемонстрировать свои лучшие качества. В последнее время «Ниве» удалось стабилизировать состав, что сразу отразилось на игре. Пошло на пользу и приглашение летнего новичка Владислава Погорелого – воспитанника «Шахтера», который в прошлом сезоне выступал за «Рух». Они составили грозный дуэт впереди вместе с играющим президентом Артуром Загорулько.

В отличие от «Локомотива», мы с представителями УПЛ в текущем сезоне на официальном уровне еще не встречались. Надо это исправлять. Очень хочется, чтобы на кубковый четвертьфинал в Винницу приехал кто-то из элитного дивизиона. Будем стараться».

Ранее игрок «Локомотива» объяснил, что помогло команде переиграть «Верес» в Кубке.

По теме:
Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»
Спортдир Мариуполя: «После любителей хотим в Кубке сыграть с клубом УПЛ»
Реал Фарма – Атлет, Буковина-2 – Полесье-2. Вторая лига. Смотреть LIVE
Юрий Ярошенко Нива Тернополь Локомотив Киев Кубок Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27 сентября 2025, 01:11 2
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Футбол | 27.09.2025, 09:08
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Футбол | 27.09.2025, 15:59
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
25.09.2025, 19:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем