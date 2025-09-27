Тренер Нивы: «Нужно пройти Локомотив, чтобы выйти на клуб УПЛ»

В 1/8 финала Кубка Украины по футболу жеребьевка свела две команды Второй лиги – киевский «Локомотив» и винницкую «Ниву». Таким образом, кто-то из представителей третьего по рейтингу отечественного дивизиона обязательно выступит в четвертьфинале.

Главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, доволен ли он таким жеребьевкой.

«По большому счету, грех жаловаться, не повезло разве что с тем, что отношения будем выяснять в Киеве. Непосредственная подготовка к этому матчу еще впереди, но определенное представление о стилистике игры «Локомотива» уже имеем. Ведь недавно проводили с ними контрольный поединок.

«Железнодорожникам», среди которых выделяются братья Александр и Петр Савчуки, Алексей Сахненко, прежде всего, следует отдать должное за бойцовский характер, усердие, организованную игру в обороне. Все же, считаю, что не стоит подстраиваться под игру «Локомотива», который уже выбил из кубковой дистанции элитные «Колос» и «Верес», а постараться продемонстрировать свои лучшие качества. В последнее время «Ниве» удалось стабилизировать состав, что сразу отразилось на игре. Пошло на пользу и приглашение летнего новичка Владислава Погорелого – воспитанника «Шахтера», который в прошлом сезоне выступал за «Рух». Они составили грозный дуэт впереди вместе с играющим президентом Артуром Загорулько.

В отличие от «Локомотива», мы с представителями УПЛ в текущем сезоне на официальном уровне еще не встречались. Надо это исправлять. Очень хочется, чтобы на кубковый четвертьфинал в Винницу приехал кто-то из элитного дивизиона. Будем стараться».

