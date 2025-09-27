Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я был ошеломлен». Уэйн Руни расхвалил Зинченко и его новую команду
Англия
27 сентября 2025, 13:32
0

«Я был ошеломлен». Уэйн Руни расхвалил Зинченко и его новую команду

Известный в прошлом футболист оценил прогресс Ноттингем Форест

«Я был ошеломлен». Уэйн Руни расхвалил Зинченко и его новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда английского футбола Уэйн Руни поделился мыслями об игре «Ноттингем Форест» под руководством Анже Постекоглу.

«Я думаю, что мы уже увидели философию Анже – то, как он хочет играть. И игроки довольно быстро это приняли. Я был потрясен «Ноттингем Форест» в матче с «Бернли». Ротация между Гиббсом-Уайтом, Дугласом Луисом и Андерсоном... В то же время Зинченко занимал случайные позиции. «Форест» действовал с напором.

Думаю, Анже будет доволен прогрессом. Да, он был расстроен поражением от «Суонси», но, учитывая прогресс, который он наблюдал после матча с «Арсеналом», он будет рад этому», – сказал Руни в эфире программы BBC Match of the Day.

Уэйн Руни Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
