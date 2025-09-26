27 сентября, свою встречу на престижном теннисном турнире в Пекине проведут Даяна Ястремская (WTA 31) и Джессика Бузас Манейро (WTA 48).

Встреча начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка играет привычно нестабильно, в этом сезоне она обыгрывала даже Коко Гауфф, но и уступала откровенным середнякам. Ястремская дважды добиралась до финалов в этом году, в Линце и Ноттингеме она проигрывала решающие матчи за титул.

Свою последнюю встречу Даяна провела в первом круге Открытого чемпионата США, где уступила в упорной борьбе «нейтралке» Павлюченковой – 7:6, 6:7, 4:6. За теннисом украинки интересно наблюдать, ведь в своей лучшей форме она демонстрирует игру топ-10.

Ястремская на харде в текущем сезоне одержала 15 побед в 25 встречах, в прошлом году украинка в Пекине начинала тоже со второго круга, где сразу уступила аргентинке Подороске. Очень важен момент с акклиматизацией в Китае, в случае успеха, Даяна сыграет против победителя Чжу – Андреева.

Джессика Бузас Манейро

Испанская теннисистка слабо начала этот сезон, но со временем ей удалось прибавить, даже в рейтинге поднялась на шесть позиций. Бузас Манейро хорошо смотрелась на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, до этой же стадии она добралась в Цинциннати, также был четвертьфинал Монреаля.

Недавно испанка играла на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Украины, а именно Марты Костюк, которой уступила в двух сетах – 6:7, 2:6. Перед турниром в Китае у спортсменки была серия из четырех поражений кряду, но в первом круге уверенно разобралась с румынкой Кристиан Жаклин – 6:4, 6:0. В упомянутой встрече Бузас Манейро ни разу не отдала свою подачу, сумев отыграть 5 брейк-поинтов.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в третьем круге Уимблдона, тогда испанка одержала победу в трех сетах – 6:1, 2:6, 6:3.

Прогноз

Букмекеры не видят фаворита в этой паре, между собой сыграют крепкие, но непредсказуемые теннисистки. В своих лучших кондициях Ястремская должна обыгрывать испанку, да и жажда реванша должна быть. Поставлю здесь на чистую победу украинки за 1,9.