Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
WTA
26 сентября 2025, 19:45 |
352
0

Даяна Ястремская – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине

Поединок 1/32 финала состоится 27 сентября и начнется в 06:00 по Киеву

26 сентября 2025, 19:45 |
352
0
Даяна Ястремская – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Коллаж Sport.ua

27 сентября, свою встречу на престижном теннисном турнире в Пекине проведут Даяна Ястремская (WTA 31) и Джессика Бузас Манейро (WTA 48).

Встреча начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка играет привычно нестабильно, в этом сезоне она обыгрывала даже Коко Гауфф, но и уступала откровенным середнякам. Ястремская дважды добиралась до финалов в этом году, в Линце и Ноттингеме она проигрывала решающие матчи за титул.

Свою последнюю встречу Даяна провела в первом круге Открытого чемпионата США, где уступила в упорной борьбе «нейтралке» Павлюченковой – 7:6, 6:7, 4:6. За теннисом украинки интересно наблюдать, ведь в своей лучшей форме она демонстрирует игру топ-10.

Ястремская на харде в текущем сезоне одержала 15 побед в 25 встречах, в прошлом году украинка в Пекине начинала тоже со второго круга, где сразу уступила аргентинке Подороске. Очень важен момент с акклиматизацией в Китае, в случае успеха, Даяна сыграет против победителя Чжу – Андреева.

Джессика Бузас Манейро

Испанская теннисистка слабо начала этот сезон, но со временем ей удалось прибавить, даже в рейтинге поднялась на шесть позиций. Бузас Манейро хорошо смотрелась на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, до этой же стадии она добралась в Цинциннати, также был четвертьфинал Монреаля.

Недавно испанка играла на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Украины, а именно Марты Костюк, которой уступила в двух сетах – 6:7, 2:6. Перед турниром в Китае у спортсменки была серия из четырех поражений кряду, но в первом круге уверенно разобралась с румынкой Кристиан Жаклин – 6:4, 6:0. В упомянутой встрече Бузас Манейро ни разу не отдала свою подачу, сумев отыграть 5 брейк-поинтов.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в третьем круге Уимблдона, тогда испанка одержала победу в трех сетах – 6:1, 2:6, 6:3.

Прогноз

Букмекеры не видят фаворита в этой паре, между собой сыграют крепкие, но непредсказуемые теннисистки. В своих лучших кондициях Ястремская должна обыгрывать испанку, да и жажда реванша должна быть. Поставлю здесь на чистую победу украинки за 1,9.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
27.09.2025 -
06:00
Джессика Бузас Манейро
Победа Ястремской 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Элла Зайдель. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро WTA Пекин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 26 сентября 2025, 17:47 0
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине

Соревнования в Китае уже покинули шесть сеяных, в том числе и Александрова с Остапенко

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 1
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26.09.2025, 12:59
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26.09.2025, 14:25
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 138
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем