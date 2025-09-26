Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Всем нужно время на адаптацию». В Динамо сравнили Ваната и Герреро
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 18:35
Владислав Кабаев оценил атаку киевской команды после ухода форварда сборной Украины

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал ситуацию с атакой «бело-синей» команды, а также сравнил перебравшегося в испанскую «Жирону» Владислава Ваната с Эдуардо Герреро:

– Успели ли вы наладить взаимопонимание с Эдуардо Гереро? Как хорошо вы чувствуете друг друга на поле?

– Каждый футболист – индивидуальный. У Ваната высокая скорость, он умеет открываться под передачи. У Гереро более сильное качество – он умеет цепляться за мяч. Всем нужно время на адаптацию. Эдуардо понадобился один год.

Когда я пришел, мне тоже было тяжело и сейчас так бывает. Ты не можешь всегда играть на 10 из 10. Бывает, плохую игру сыграешь. Просто Эдуардо забил 1-2 мяча и говорят: «О, адаптация завершена». Потом он проведет пару невнятных матчей – и все говорят, что он уже не нападающий.

Я понимаю, что в «Динамо» большая конкуренция, большое давление. Однако, если ты сыграл хорошо, то от тебя всегда будут ждать, что ты будешь играть на этом уровне. Такое редко бывает.

Ты стремишься к стабильности, но так не всегда бывает. Поэтому мы верим в Эдуардо и он уже начинает это демонстрировать на футбольном поле, что способен быть бомбардиром, – рассказал Кабаев.

В нынешнем сезоне Герреро провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету Ваната было три забитых мяча и два ассиста за семь поединков в футболке «Динамо» в сезоне.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Эдуардо Герреро Владислав Кабаев
Николай Титюк Источник: Football.ua
