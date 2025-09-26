Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Усиление вратарской линии. Динамо подписало юного голкипера Шахтера

Назар Кононенко договорился о сотрудничестве с киевским клубом

ДЮФШ Динамо Киев

Голкипер донецкого «Шахтера» U-15 Назар Кононенко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В услугах 15-летнего голкипера было заинтересовано киевское «Динамо», которое договорилось о сотрудничестве с молодым футболистом. В ближайшее время вратарь «горняков» присоединится к «бело-синей» команде.

По информации источника, «Динамо» имеет серьезные проблемы с игроками академии 2010 года рождения, поэтому продолжает поиски талантливых игроков для усиления этой команды.

Ранее за U-15 вынужденно играл 14-летний Карим Бахриев, поэтому в киевском клубе уверены, что переход Кононенко существенно усилит команду.

Интересно, что в прошлом сезоне Бахриев помог «Динамо» одолеть «Шахтер» в серии пенальти, отбив два удара с 11 метров. Благодаря этому «бело-синие» стали чемпионами ДЮФЛУ.

чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Титюк Источник: Telegram
