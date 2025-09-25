Экс-полузащитник Шахтера ставит на Динамо и не верит в Колос
Сергей Ковалев спрогнозировал матчи предстоящего тура в украинской Премьер-лиге
Завтра, 26 сентября в Украине стартует седьмой тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. Как не отметить матч во Львове, где «Карпаты», заработав в минувший уик-энд первую победу в чемпионате, сыграют с «Динамо». Или, чем не интересна игра между, наверное, претендентами на медали «Металлистом 1925» и «Колосом».
На эту тему Сайт Sport.ua поговорил с экс-полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Ковалевым, который разложил все матчи по полочкам.
26.09.25
«Кудровка» – «Эпицентр» – 18:00
«В матче новичков Премьер-лиги я не ожидаю большого количества голов, несмотря на то, что в прошлом матче «Эпицентр» забил четырежды. «Кудровка» неплохо начала сезон, но в последних трех матчах команда немного, как говорится, сдулась. В этом противостоянии будет много борьбы, а каждая из команд забьет по одному мячу».
27.09.25
«Александрия» – «Полтава» – 13:00
«Думаю, можно сказать, что серебряный призер прошлого чемпионата оживает после крайне неудачного старта. Ничья с «Динамо» тому подтверждением. Состав и качество игры у «Александрии» стабилизировались, поэтому я не вижу причин, чтобы подопечные Кирилла Нестеренко не взяли три очка во встрече с командой, которая в последних четырех играх заработала лишь один балл».
«Заря» – «Оболонь» – 15:30
«Несмотря на то, что «Заря» проиграла в двух последних поединках, игра команды Виктора Скрипника начинает приобретать качественный вид. Поэтому в игре с «Оболонью», которая после третьего тура попала в пике, я поставлю на победу луганчан в один мяч».
«Карпаты» – «Динамо» – 18:00
«У подопечных Владислава Лупашко виден настрой на каждую игру, но все время «Карпатам» чего-то не хватало. Нужно уметь в шести матчах четыре раза сыграть вничью. Эта серия прервалась победой над «Оболонью». Думаю, львовяне будут прибавлять. Но не верю, что положительная тенденция сохранится для них в противостоянии с «Динамо», которому после двух осечек кряду отступать некуда. Предположу, что в упорной борьбе победу добудут гости. Счет? 1:2».
28.09.25
ЛНЗ – «Кривбасс» – 13:00
«Соперников в турнирной таблице разделяет два очка, поэтому нетрудно предположить, что в Черкассах встретятся приблизительно равные оппоненты. Наверняка оба коллектива будут стремиться к попаданию в еврокубковую зону. Я не вижу победителя в этой дуэли».
«Металлист 1925» – «Колос» – 15:30
«Это, возможно, центральный матч тура, в котором сыграют пятая и третья команды УПЛ на данный момент. «Колос» в нынешнем чемпионате еще не знает горечи поражений, а «Металлист 1925» в свою очередь, в последних четырех поединках набрал 83% очков, что есть серьезным показателем.
Обе команда умеют действовать в комбинационном ключе, прессинговать, поэтому, надеюсь, что болельщиков ждет не только интригующий поединок, но и качественный. Хотя мне почему-то кажется, что судьбу этого противостояния решит один мяч, который окажется на счету харьковчан».
«Рух» – «Шахтер» – 18:00
«В этой паре есть явный фаворит и явный аутсайдер. Тем не менее, после победы в кубковом матче над «Полесьем» «Рух», считаю, даст бой «Шахтеру». Впрочем, учитывая опыт, мастерство и кадровый ресурс, победа все-таки достанется более именитой команде».
29.09.25
«Верес» – «Полесье» – 18:00
«В Ровно встретятся коллективы, которые в последних матчах чемпионата нашли свою игру и результат. «Верес» в нынешнем сезоне на своем поле всегда играет при серьезной поддержке трибун. Уверен, что не станет исключением и матч против «Полесья», в котором, на мой взгляд, будет зафиксирован ничейный результат».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|4
|2
|0
|18 - 7
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|14
|2
|Шахтер Донецк
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|14
|3
|Колос Ковалевка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|14
|4
|Кривбасс
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|10
|7
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|9
|8
|Оболонь
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|8
|9
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4 - 4
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|7
|10
|Заря
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|11
|Карпаты Львов
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|7
|12
|Кудровка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|13
|Александрия
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|4
|14
|Полтава
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|4
|15
|Эпицентр
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|3
|16
|Рух Львов
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Игнатенко ждет вызова в национальную сборную Украины
Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать