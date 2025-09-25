Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Экс-полузащитник Шахтера ставит на Динамо и не верит в Колос

Сергей Ковалев спрогнозировал матчи предстоящего тура в украинской Премьер-лиге

Экс-полузащитник Шахтера ставит на Динамо и не верит в Колос
ФК Динамо

Завтра, 26 сентября в Украине стартует седьмой тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. Как не отметить матч во Львове, где «Карпаты», заработав в минувший уик-энд первую победу в чемпионате, сыграют с «Динамо». Или, чем не интересна игра между, наверное, претендентами на медали «Металлистом 1925» и «Колосом».

На эту тему Сайт Sport.ua поговорил с экс-полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Ковалевым, который разложил все матчи по полочкам.

26.09.25

«Кудровка» – «Эпицентр» – 18:00

«В матче новичков Премьер-лиги я не ожидаю большого количества голов, несмотря на то, что в прошлом матче «Эпицентр» забил четырежды. «Кудровка» неплохо начала сезон, но в последних трех матчах команда немного, как говорится, сдулась. В этом противостоянии будет много борьбы, а каждая из команд забьет по одному мячу».

27.09.25

«Александрия» – «Полтава» – 13:00

«Думаю, можно сказать, что серебряный призер прошлого чемпионата оживает после крайне неудачного старта. Ничья с «Динамо» тому подтверждением. Состав и качество игры у «Александрии» стабилизировались, поэтому я не вижу причин, чтобы подопечные Кирилла Нестеренко не взяли три очка во встрече с командой, которая в последних четырех играх заработала лишь один балл».

«Заря» – «Оболонь» – 15:30

«Несмотря на то, что «Заря» проиграла в двух последних поединках, игра команды Виктора Скрипника начинает приобретать качественный вид. Поэтому в игре с «Оболонью», которая после третьего тура попала в пике, я поставлю на победу луганчан в один мяч».

«Карпаты» – «Динамо» – 18:00

«У подопечных Владислава Лупашко виден настрой на каждую игру, но все время «Карпатам» чего-то не хватало. Нужно уметь в шести матчах четыре раза сыграть вничью. Эта серия прервалась победой над «Оболонью». Думаю, львовяне будут прибавлять. Но не верю, что положительная тенденция сохранится для них в противостоянии с «Динамо», которому после двух осечек кряду отступать некуда. Предположу, что в упорной борьбе победу добудут гости. Счет? 1:2».

28.09.25

ЛНЗ – «Кривбасс» – 13:00

«Соперников в турнирной таблице разделяет два очка, поэтому нетрудно предположить, что в Черкассах встретятся приблизительно равные оппоненты. Наверняка оба коллектива будут стремиться к попаданию в еврокубковую зону. Я не вижу победителя в этой дуэли».

«Металлист 1925» – «Колос» – 15:30

«Это, возможно, центральный матч тура, в котором сыграют пятая и третья команды УПЛ на данный момент. «Колос» в нынешнем чемпионате еще не знает горечи поражений, а «Металлист 1925» в свою очередь, в последних четырех поединках набрал 83% очков, что есть серьезным показателем.

Обе команда умеют действовать в комбинационном ключе, прессинговать, поэтому, надеюсь, что болельщиков ждет не только интригующий поединок, но и качественный. Хотя мне почему-то кажется, что судьбу этого противостояния решит один мяч, который окажется на счету харьковчан».

«Рух» – «Шахтер» – 18:00

«В этой паре есть явный фаворит и явный аутсайдер. Тем не менее, после победы в кубковом матче над «Полесьем» «Рух», считаю, даст бой «Шахтеру». Впрочем, учитывая опыт, мастерство и кадровый ресурс, победа все-таки достанется более именитой команде».

29.09.25

«Верес» – «Полесье» – 18:00

«В Ровно встретятся коллективы, которые в последних матчах чемпионата нашли свою игру и результат. «Верес» в нынешнем сезоне на своем поле всегда играет при серьезной поддержке трибун. Уверен, что не станет исключением и матч против «Полесья», в котором, на мой взгляд, будет зафиксирован ничейный результат».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 4 2 0 18 - 7 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 14
2 Шахтер Донецк 6 4 2 0 10 - 4 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 14
3 Колос Ковалевка 6 4 2 0 8 - 3 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 14
4 Кривбасс 6 4 0 2 13 - 10 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 12
5 Металлист 1925 6 3 2 1 9 - 4 28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 11
6 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 5 - 6 28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 10
7 Полесье 6 3 0 3 6 - 7 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 9
8 Оболонь 6 2 2 2 6 - 7 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 8
9 Верес 6 2 1 3 4 - 4 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес 7
10 Заря 6 2 1 3 9 - 9 27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7
11 Карпаты Львов 6 1 4 1 9 - 9 27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 7
12 Кудровка 6 2 1 3 9 - 10 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 7
13 Александрия 6 1 1 4 8 - 13 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 4
14 Полтава 6 1 1 4 5 - 12 27.09.25 13:00 Александрия - Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес 4
15 Эпицентр 6 1 0 5 6 - 12 26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 3
16 Рух Львов 6 1 0 5 4 - 12 28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 3
Полная таблица

По теме:
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Роман ГРИГОРЧУК: «Он должен быть топ-форвардом. Не знаю, что ему мешает»
Сергей Ковалев (футболист) Украинская Премьер-лига Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Александрия Полтава Оболонь Киев Заря Луганск Карпаты Львов Динамо Киев Рух Львов Шахтер Донецк Верес Ровно Полесье Житомир Виктор Скрипник Владислав Лупашко Кирилл Нестеренко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
