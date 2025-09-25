Экс-полузащитник Шахтера ставит на Динамо и не верит в Колос

Завтра, 26 сентября в Украине стартует седьмой тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. Как не отметить матч во Львове, где «Карпаты», заработав в минувший уик-энд первую победу в чемпионате, сыграют с «Динамо». Или, чем не интересна игра между, наверное, претендентами на медали «Металлистом 1925» и «Колосом».

На эту тему Сайт Sport.ua поговорил с экс-полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Ковалевым, который разложил все матчи по полочкам.

26.09.25

«Кудровка» – «Эпицентр» – 18:00

«В матче новичков Премьер-лиги я не ожидаю большого количества голов, несмотря на то, что в прошлом матче «Эпицентр» забил четырежды. «Кудровка» неплохо начала сезон, но в последних трех матчах команда немного, как говорится, сдулась. В этом противостоянии будет много борьбы, а каждая из команд забьет по одному мячу».

27.09.25

«Александрия» – «Полтава» – 13:00

«Думаю, можно сказать, что серебряный призер прошлого чемпионата оживает после крайне неудачного старта. Ничья с «Динамо» тому подтверждением. Состав и качество игры у «Александрии» стабилизировались, поэтому я не вижу причин, чтобы подопечные Кирилла Нестеренко не взяли три очка во встрече с командой, которая в последних четырех играх заработала лишь один балл».

«Заря» – «Оболонь» – 15:30

«Несмотря на то, что «Заря» проиграла в двух последних поединках, игра команды Виктора Скрипника начинает приобретать качественный вид. Поэтому в игре с «Оболонью», которая после третьего тура попала в пике, я поставлю на победу луганчан в один мяч».

«Карпаты» – «Динамо» – 18:00

«У подопечных Владислава Лупашко виден настрой на каждую игру, но все время «Карпатам» чего-то не хватало. Нужно уметь в шести матчах четыре раза сыграть вничью. Эта серия прервалась победой над «Оболонью». Думаю, львовяне будут прибавлять. Но не верю, что положительная тенденция сохранится для них в противостоянии с «Динамо», которому после двух осечек кряду отступать некуда. Предположу, что в упорной борьбе победу добудут гости. Счет? 1:2».

28.09.25

ЛНЗ – «Кривбасс» – 13:00

«Соперников в турнирной таблице разделяет два очка, поэтому нетрудно предположить, что в Черкассах встретятся приблизительно равные оппоненты. Наверняка оба коллектива будут стремиться к попаданию в еврокубковую зону. Я не вижу победителя в этой дуэли».

«Металлист 1925» – «Колос» – 15:30

«Это, возможно, центральный матч тура, в котором сыграют пятая и третья команды УПЛ на данный момент. «Колос» в нынешнем чемпионате еще не знает горечи поражений, а «Металлист 1925» в свою очередь, в последних четырех поединках набрал 83% очков, что есть серьезным показателем.

Обе команда умеют действовать в комбинационном ключе, прессинговать, поэтому, надеюсь, что болельщиков ждет не только интригующий поединок, но и качественный. Хотя мне почему-то кажется, что судьбу этого противостояния решит один мяч, который окажется на счету харьковчан».

«Рух» – «Шахтер» – 18:00

«В этой паре есть явный фаворит и явный аутсайдер. Тем не менее, после победы в кубковом матче над «Полесьем» «Рух», считаю, даст бой «Шахтеру». Впрочем, учитывая опыт, мастерство и кадровый ресурс, победа все-таки достанется более именитой команде».

29.09.25

«Верес» – «Полесье» – 18:00

«В Ровно встретятся коллективы, которые в последних матчах чемпионата нашли свою игру и результат. «Верес» в нынешнем сезоне на своем поле всегда играет при серьезной поддержке трибун. Уверен, что не станет исключением и матч против «Полесья», в котором, на мой взгляд, будет зафиксирован ничейный результат».