  4. Манчестер Юнайтед зимой сделает все, чтобы купить игрока сборной Украины
Англия
Манчестер Юнайтед зимой сделает все, чтобы купить игрока сборной Украины

«Дьяволы» нацелились на Ярмолюка

Манчестер Юнайтед зимой сделает все, чтобы купить игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

«Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к 21-летнему полузащитнику «Брентфорда» Егору Ярмолюку.

«Красные дьяволы» настроены попытаться подписать украинского хавбека уже во время зимнего трансферного окна. «Брентфорд» оценивает игрока примерно в 30 миллионов фунтов. Ярмолюк рассматривается как перспективное усиление средней линии «красных дьяволов».

В этом сезоне Ярмолюк провел семь матчей – результативными действиями он пока не отметился.

Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

По теме:
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед трансферы Брентфорд трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
