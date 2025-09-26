Манчестер Юнайтед зимой сделает все, чтобы купить игрока сборной Украины
«Дьяволы» нацелились на Ярмолюка
«Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к 21-летнему полузащитнику «Брентфорда» Егору Ярмолюку.
«Красные дьяволы» настроены попытаться подписать украинского хавбека уже во время зимнего трансферного окна. «Брентфорд» оценивает игрока примерно в 30 миллионов фунтов. Ярмолюк рассматривается как перспективное усиление средней линии «красных дьяволов».
В этом сезоне Ярмолюк провел семь матчей – результативными действиями он пока не отметился.
Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
