Мбаппе обошел легенду Реала по количеству голов в Ла Лиге
Килиан оформил дубль в ворота «Леванте»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обошел легенду клуба Зинедина Зидана по количеству голов в Ла Лиге – 38 против 37.
23 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
Чтобы достичь этой отметки, Зидану понадобилось 155 матчей, тогда как Килиану хватило всего 40 поединков. В то же время Зинедин отличился еще и 51 результативной передачей, тогда как на счету Мбаппе их пока только 4.
Сейчас «Реал» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Леванте» (4 очка) расположился на 16-м месте.
