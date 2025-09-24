Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе обошел легенду Реала по количеству голов в Ла Лиге
Испания
24 сентября 2025, 22:39
Килиан оформил дубль в ворота «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обошел легенду клуба Зинедина Зидана по количеству голов в Ла Лиге – 38 против 37.

23 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Чтобы достичь этой отметки, Зидану понадобилось 155 матчей, тогда как Килиану хватило всего 40 поединков. В то же время Зинедин отличился еще и 51 результативной передачей, тогда как на счету Мбаппе их пока только 4.

Сейчас «Реал» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, тогда как «Леванте» (4 очка) расположился на 16-м месте.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Леванте Леванте - Реал Килиан Мбаппе Зинедин Зидан
