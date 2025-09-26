Уэйн Руни выбрал лучшего игрока между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Бывший английский футболист Уэйн Руни объяснил, почему Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

«Люди думают, что я ненавижу Роналду, потому что я называю Месси лучшим игроком, но я его люблю. Он настоящий гений, и то, что он делает на поле, невероятно. Мне нравится играть с ним, и мы были очень близки.

Я называю Месси лучшим в стиле игры и ведении мяча, но это не значит, что я не люблю Роналду. Оба — одни из лучших игроков всех времен. Месси немного изысканнее в игре, а Роналду — настоящий убийца на поле. Ему 40, и я снимаю перед ним шляпу. О нем я не могу сказать ничего плохого», — сказал Руни.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.